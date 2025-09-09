Άγριο ξύλο ανάμεσα σε τουρίστες και καταστηματάρχες στην Τουρκία: Σκηνές με μπουνιές και κλωτσιές

Άγριες σκηνές βίας μεταξύ Βρετανών τουριστών και καταστηματαρχών εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, στην πόλη Αλάνια πιο συγκεκριμένα, με τις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να είναι ενδεικτικές της έντασης.

Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει σχετικά η Daily Mail, από έναν φαινομενικά μικρό καυγά στον δρόμο μεταξύ των τουριστών και καταστηματαρχών, όμως μετά υπήρξε εμπλοκή και τρίτων, με τις μπουνιές να «πέφτουν σύννεφο».

Τουρίστες και καταστηματάρχες, στην τουρκική πόλη, αντάλλαξαν μπουνιές, «κουτουλιές» και κλωτσιές μπροστά στα «εμβρόντητα» μάτια των περαστικών, με τον καυγά να τραβά την προσοχή όλων όσων ήταν παρόντων.

Τουρκία: Τι αναφέρουν για τον καυγά τα εγχώρια ΜΜΕ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση ξεκίνησε έξω από μια μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν μια ομάδα έξι Βρετανών τουριστών είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος καθόταν στην είσοδο του καταστήματός του. Αρχικά υπήρξαν μόνο φωνές και λογομαχίες, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε πολύ γρήγορα και ο καβγάς μετατράπηκε σε σωματική σύγκρουση.

Κάμερα ασφαλείας από το σημείο δείχνει τους τουρίστες να περικυκλώνουν τον καταστηματάρχη, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να τον χτύπησε με κεφαλιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο καταστηματάρχης δέχτηκε γροθιές και κλοτσιές και έπεσε στο έδαφος, με άλλους καταστηματάρχες να τρέχουν να τον βοηθήσουν, γεγονός που όμως φάνηκε να οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Σύντομα, η σύγκρουση επεκτάθηκε, καθώς περισσότεροι άνθρωποι ενεπλάκησαν στον καβγά. Ακόμα και όταν φαινόταν ότι τα πνεύματα είχαν ηρεμήσει και οι δύο πλευρές είχαν απομακρυνθεί, μια ομάδα ξαφνικά επιτέθηκε ξανά, με τη σύγκρουση να αναζωπυρώνεται και να γίνεται ακόμα πιο έντονη.

Η αντιπαράθεση χειροτέρεψε όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται αντικείμενα από τον δρόμο. Πέτρες και άλλα αντικείμενα εκτοξεύονταν στον αέρα, ενώ ο καταστηματάρχης προσπαθούσε να αμυνθεί χρησιμοποιώντας ομπρέλες. Οι κλοτσιές, οι σπρωξιές και οι μπουνιές συνέχιζαν να πέφτουν ασταμάτητα, ενώ οι περαστικοί παρακολουθούσαν την αναταραχή στη μέση του πολυσύχναστου δρόμου. Το χάος επεκτάθηκε και στον δρόμο, με τα αυτοκίνητα να περνούν μόλις λίγα μέτρα μακριά από τη συμπλοκή.

Τελικά, οι λιγότεροι σε αριθμό τουρίστες υποχώρησαν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, καθώς έφτασαν οι ενισχύσεις της Αστυνομίας. Αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ωστόσο ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

