Αχμάντ Βαχιντί: Καταζητούμενος από την Ιντερπόλ ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης

Μετά τον θάνατο του Μοχαμάντ Πακπούρ κατά την επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο, διορίστηκε νέος επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ο Αχμάντ Βαχιντί.

Ο Βαχιντί, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως επικεφαλής της Δύναμης Quds, της μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του IRGC, θεωρείται από τις διεθνείς αρχές ως ο εγκέφαλος των πολύνεκρων βομβιστικών επιθέσεων στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990, όπως αναφέρει το TimesOfIsrael.

Συγκεκριμένα, το όνομά του συνδέεται άμεσα με την επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία το 1992, που κόστισε τη ζωή σε 29 ανθρώπους, καθώς και με τη φονική έκρηξη στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA το 1994, όπου 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Για τον ρόλο του στις βομβιστικές επιθέσεις, ο Βαχιντί καταζητείται από την Interpol από το 2007.

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες, η πίεση προς το πρόσωπό του αυξήθηκε κατακόρυφα το 2024, όταν δικαστήριο της Αργεντινής εξέδωσε μια ιστορική απόφαση, κατονομάζοντας το Ιράν ως «τρομοκρατικό κράτος» και επιρρίπτοντάς του την οριστική ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην AMIA.

Μετά την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση της Αργεντινής ανανέωσε το αίτημά της προς την Interpol για τη σύλληψη του Βαχιντί. Ωστόσο, ο διορισμός του στην κορυφή της πυραμίδας των Φρουρών της Επανάστασης υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να στηρίξει τα στελέχη που βρίσκονται στο στόχαστρο της Δύσης, εν μέσω μιας περιόδου εξαιρετικά υψηλής έντασης στην περιοχή.