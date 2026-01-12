Ahmed Muhanna, πώς είναι να επιστρέφεις στη Γάζα μετά από 665 μέρες σε «απόλυτο σκοτάδι»;

Υποτίθεται ότι, από τις 14 Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή η «εκεχειρία» και το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ακόμα κατεδαφίζονται κτίρια και σημειώνονται παραβάσεις.

Αλλά ακόμη και να είχε τεθεί πλήρως σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός, πώς φανταζόμαστε μια περιοχή που το 70% έως 80% όλων των κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, που το 90% των σπιτιών έχουν βομβαρδιστεί, που το 97% των σχολείων έχουν υποστεί κάποιο επίπεδο φθοράς; Που δεν υπάρχει νοσοκομείο «ούτε για δείγμα»; (Δεν το λέω εγώ, ο ΟΗΕ το λέει).

Και ναι την εικόνα μιας πόλης - φάντασμα, που σε κάθε στενό ακούγεται μια κραυγή για βοήθεια, την μεταφέρει καλύτερα από τον καθένα ένας γιατρός που γύρισε μετά από 665 μέρες στη Γάζα.

O Δρ. Ahmed Muhanna πέρασε 22 μήνες μέσα σε ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης. Το όνειρο του ήταν να ειστρέψει στη Γάζα, όπως περιγράει στον Guardian. Όταν τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά από 665 ημέρες ως κρατούμενος, επέστρεψε σπίτι για να διαπιστώσει ότι κάθε μέρος στο οποίο είχε επιστρέψει στις αναμνήσεις του είχε εξαλειφθεί.

Παλαιστίνια μητέρα και παιδί στη Γάζα | AP

Και ενώ όλοι μας, ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, στην κορύφωση της σύγκρουσης είχαμε πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών (ή τουλάχιστον όσα άφηναν και μπορούσαν να γίνουν γνωστά) ο ίδιος τόνισε ότι, όσο ήταν στο κελί «ήταν εντελώς αποκκομένος από τον έξω κόσμο» και δεν είχε εικόνα για το μέγεθος της κατασροφής.

«Η κλίμακα της καταστροφής που είδε «με έκανε να ανατριχιάζω... το στήθος μου σφίχτηκε και τα δάκρυά μου άρχισαν να τρέχουν», περιέγραψε.

Και τώρα ο Muhanna, νας από τους πιο ανώτερους αναισθησιολόγους και συμβούλους επείγουσας περίθαλψης της Γάζας που συνελήφθη από ισραηλινές δυνάμεις τον Δεκέμβριο του 2023, επιστρέφει και αντιμετωπίζει ακόμα μια επίθεση: το κατεστραμμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μάχεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα ασθενειών και θανάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Η εικόνα από τα νοσοκομεία της Γάζας

Ο Μουχάνα λέει ότι επέστρεψε σε ένα νοσοκομείο άδειο από προσωπικό, ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα. Ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, 75 από τους συναδέλφους του στο al-Awda σκοτώθηκαν, λέει. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, 1.200 Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν σκοτωθεί και 384 έχουν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με την ΜΚΟ Healthcare Workers Watch.

«Νιώθω τόσο πόνο και θλίψη για όσα αντιμετωπίζουμε», λέει ο Μουχάνα.

«Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε μία λειτουργική συσκευή μαγνητικής τομογραφίας στη Γάζα. Υπάρχει μόνο ένας αξονικός τομογράφος», λέει ο Muhanna.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το 77% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων 100.000 παιδιών, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ο Μουχάνα και το προσωπικό του συνεχίζουν να περιθάλπουν σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά που αναπτύσσουν σύνθετα ιατρικά προβλήματα ως αποτέλεσμα.

Διεθνείς οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας επιτροπής του ΟΗΕ, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι συχνά τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ και τη συστηματική καταστροφή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Αντιμέτωπα με σοβαρές ασθένειες είναι και χιλιάδες νεογέννητα μωρά ενώ οι ασθενείς με καρκίνο υποφέρουν καθώς οι όγκοι εξαπλώνονται, ενώ οι διαθέσιμες θεραπείες μπλοκάρονται και έχει σημειωθεί αύξηση των νεφρικών ανεπάρκειων λόγω της έλλειψης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

Οι ανατριχιαστικές περιγραφές του Δρ. Ahmed Muhanna πρέπει να μας υπενθυμίσουν ότι μικρές μάχες συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίζονται για πολύ ακόμα.