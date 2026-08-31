Αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον με δύο νεκρούς - Χείμαρρος λάσπης παρασύρει τα πάντα

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά από αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ.

Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν, αλλά ο απολογισμός αναθεωρήθηκε σήμερα, Δευτέρα (31/08).

Ένας από τους νεκρούς είναι ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο, όταν έλαβε χώρα η πλημμύρα.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και τη ζώνη του Φάντομ Ραντς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό. Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες καταστράφηκαν επίσης.

«Οι επισκέπτες παρακαλούνται να παραμείνουν έξω από την περιοχή αποκλεισμού όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» ζήτησαν οι τοπικές Αρχές.

Ο David Gregory ένα από τα άτομα που βρέθηκε στην περιοχή, σημείωσε πως ήταν με άλλα 20 άτομα, όταν έλαβε χώρα το συμβάν.

«Σίγουρα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε παγιδευτεί στο ρυάκι» ανέφερε ο διασωθείς και συμπλήρωσε: «αν είχαμε πέσει μέσα ή αν μας είχε παρασύρει το νερό, νομίζω ότι θα είχε τελειώσει το παιχνίδι».