Αιφνιδίασε η Μελάνια Τραμπ: «Να τελειώσουν τα ψέματα, δεν είμαι θύμα του Επστάιν»

Η Μελάνια Τραμπ απάντησε στις κατηγορίες που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωσή της από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», δήλωσε κατά την ομιλία της την Πέμπτη το απόγευμα. «Ο Έπσταϊν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998».

«Δεν ήμουν ποτέ φίλη με τον Έπσταϊν», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ, καθώς δεν είχαν υπάρξει πρόσφατες αποκαλύψεις που να τη συνδέουν με τον Επστάιν.

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε ότι, παρόλο που εκείνη και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν κοινούς κοινωνικούς κύκλους με τον Έπσταϊν, δεν είχαν προσωπική σχέση. Επίσης, είπε ότι ποτέ δεν σχετίστηκε με τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν στα εγκλήματα, Γκίσλεν Μαξγουέλ.

Ανέφερε ότι συνάντησε τον Έπσταϊν για πρώτη φορά το 2000 και ότι δεν γνώριζε τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι έχει δει «ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις» που τη συνέδεαν με τον Έπσταϊν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρόνια, και παρότρυνε το κοινό να «είναι προσεκτικό με το τι πιστεύει».

«Αυτές οι εικόνες και οι ιστορίες είναι εντελώς ψευδείς. Δεν είμαι μάρτυρας ούτε ανώνυμη μάρτυρας σε σχέση με οποιοδήποτε από τα εγκλήματα του Έπσταϊν».

«Οι ψευδείς συκοφαντίες για μένα από κακόβουλα και πολιτικά υποκινούμενα άτομα και φορείς που θέλουν να βλάψουν το καλό μου όνομα για προσωπικό όφελος και πολιτική ανέλιξη πρέπει να σταματήσουν», συνέχισε η Μελάνια.

«Οι αβάσιμες ψευδείς πληροφορίες δεν μπορούν να επηρεάσουν την καλή μου φήμη, η οποία παραμένει ακέραια».

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, η Μελάνια κάλεσε το Κογκρέσο να πραγματοποιήσει ακροάσεις με τα θύματα της κακοποίησης από τον Έπσταϊν. «Καλώ το Κογκρέσο να δώσει στις γυναίκες που υπέστησαν κακοποίηση από τον Έπσταϊν τη δυνατότητα δημόσιας ακρόασης», πρόσθεσε.

