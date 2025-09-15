Μενού

Αίγυπτος κατά Ισραήλ: «Εμποδίζει τις όποιες ευκαιρίες για ειρήνη»

Η Αίγυπτος καταδίκασε το Ισραήλ για τον ατέρμονο πόλεμό του στη Γάζα.

Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι | Shutterstock
Η Αίγυπτος, διά στόματος του προέδρου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, καταδίκασε σήμερα τις τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ, καθώς «εμποδίζουν τις όποιες ευκαιρίες για την επίτευξη νέων ειρηνευτικών συμφωνιών στη Μέση Ανατολή».

«Αυτό που συμβαίνει αυτή ακριβώς τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών στην περιοχή και προσθέτει εμπόδια στις ευκαιρίες για την επίτευξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συμφωνιών και μάλιστα ακυρώνει τις ήδη υπάρχουσες».

Αυτά δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφερόμενος στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αραβο-Ισλαμική σύνοδο κορυφής στην Ντόχα, κατά το ΑΜΠΕ.

