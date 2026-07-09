Αίγυπτος: Ομοφοβικό «μπλόκο» σε κρουαζιερόπλοιο με 2.000 επιβάτες - «Θα ήθελαν να είμαστε αόρατοι»

Ομοφοβικό βέτο σήκωσε και η Αίγυπτος μετά την Τουρκία, όπως έγινε γνωστό χθες, σε κρουαζιερόπλοιο με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ+ επιβάτες. Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, όταν πέρασε στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας δεν έγινε δεκτό όπως και στην Αίγυπτο.

Οι 2.000 επιβάτες του Scarlet Lady, μεταξύ αυτών και η ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Πάτι ΛουΠόν, ξύπνησαν το πρωί της Πέμπτης (09/07) και βρήκαν ένα σημείωμα στην πόρτα τους, που ενημέρωνε πως το πλοίο αναζητούσε εναλλακτικά λιμάνια προκειμένου να παρκάρει.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ενημερωθήκαμε ότι στο Scarlet Lady απαγορεύτηκε η είσοδος στα αιγυπτιακά ύδατα και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί πλέον να προσεγγίσει την Αλεξάνδρεια σήμερα», ενημέρωσε τους επιβάτες ο Ριτς Κάμπελ, διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, της ταξιδιωτικής που ναύλωσε το πλοίο της Virgin Voyages.

«Γνωρίζω πόσα σήμαινε αυτή η επίσκεψη για τόσους πολλούς από εσάς. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε με επιτυχία ένα παρόμοιο δρομολόγιο χωρίς κανένα πρόβλημα», έγραψε.

Το σημείωμα κατέληγε: «Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι τόσο η ομάδα της Atlantis όσο και της Virgin Voyages εργάστηκαν ακούραστα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η στάση στην Αλεξάνδρεια. Αυτά τα νέα αποτέλεσαν έκπληξη για όλους μας και είμαστε εξίσου απογοητευμένοι με εσάς».

Σημειώνεται πως η επίσκεψη στην Αίγυπτο δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά προέκυψε λόγω της αλλαγής που έγινε στην Τουρκία. Σημειώνεται πως το πλοίο στην Τουρκία δεν πραγματοποιήθηκε ελλιμενισμός καθώς «προκλήθηκε έντονη ανησυχία στο κοινό».

Ο Guardian μεταδίδει, πως ο Ράντι Σλοβάτσεκ που είναι επιβαίνων στην κρουαζιέρα, έγραψε στο προσωπικό του ιστολόγιο:

«Στην 36χρονη ιστορία της εταιρείας, ποτέ δεν είχε απαγορευτεί σε πλοίο της Atlantis η είσοδος για ελλιμενισμό. Και τώρα συνέβη σε δύο χώρες μέσα σε μία εβδομάδα.

Να είστε σίγουροι ότι εγώ και οι συνεπιβάτες μου θα είμαστε μια χαρά: αν δεν θέλουν τον τουρισμό μας, θα λάμψουμε και θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας αλλού. Όπως έγραψε κάποτε ο συνάδελφος blogger Τζο Τζέρβις: “Θα ήθελαν να είμαστε αόρατοι. Δεν είμαστε. Ας χορέψουμε"».