Αιχμές Μακρόν για τα σχέδια Τραμπ στη Γροιλανδία: «Αποικιακή προσέγγιση και νόμος του ισχυρού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και ήδη από την έναρξη της ομιλίας του επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τη Γροιλανδία.

Καθώς προειδοποίησε για την αστάθεια και τις ανισορροπίες του σημερινού κόσμου, λέει ότι υπήρξαν «περισσότεροι από 60 πόλεμοι το 2024, ένα απόλυτο ρεκόρ», και πρόσθεσε «ακόμα κι αν καταλαβαίνω ότι μερικοί από αυτούς ήταν στημένοι».

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε για τις ενέργειες τις ΗΠΑ και της Κίνας: «H πολυμέρεια αποδυναμώνεται από δυνάμεις που την παρεμποδίζουν ή που απομακρύνθηκαν από αυτήν». Τονίζει παράλληλα ότι η αποδυνάμωση αυτή είναι «ανησυχητική», καθώς «καταστρέφουμε τις δομές μέσα από τις οποίες μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση μέσω διαλόγου και διπλωματίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συλλογική διακυβέρνηση δίνει τη θέση της σε έναν «αδυσώπητο» ανταγωνισμό. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «απαιτούν τις μέγιστες δυνατές παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στην αποδυνάμωση και υποταγή της Ευρώπης», ενώ παράλληλα, άσκησε κριτική και στη «συσσώρευση νέων εδαφών».

«Η απάντηση για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα είναι περισσότερη συνεργασία και η οικοδόμηση νέων προσεγγίσεων· και αυτό σημαίνει ξεκάθαρα περισσότερη οικονομική κυριαρχία και στρατηγική οικονομία, ιδιαίτερα για τους Ευρωπαίους, κάτι που για μένα αποτελεί τη βασική απάντηση», δήλωσε.

Μακρόν: «Ή αποδεχόμαστε μια νέα αποκιακή προσσέγιση ή μια αποτελεσματική πολυμέρεια»

Ο Μακρόν από το Νταβός σύμφωνα με τον Guardian, τονίζει ότι η επιλογή που επιλογές που έχουμε ως Ευρώπη είναι είτε να «αποδεχθούμε παθητικά τον νόμο του ισχυρότερου», που θα οδηγούσε σε «υποτελοποίηση και πολιτική των μπλοκ» και σε μια «νέα αποικιακή προσέγγιση» — την οποία, όπως είναι σαφές, απορρίπτει — είτε να υπερασπιστούμε μια «αποτελεσματική πολυμέρεια» που υπηρετεί τα συμφέροντά μας.

Τονίζει ότι η εθνική κυριαρχία και η ανεξαρτησία αποτελούν βασικό μέρος αυτής της προσέγγισης και αναφέρει ότι η πρόσφατη γαλλική στρατιωτική ανάπτυξη στη Γροιλανδία εντάσσεται σε αυτή τη λογική: όχι για να «απειλήσει κανέναν, αλλά για να στηρίξει έναν σύμμαχο και μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

Προσθέτει ότι, στο πλαίσιο της προεδρίας της στο G7, η Γαλλία θα επιδιώξει επίσης την αναζωογόνηση της Ομάδας των Επτά ως φόρουμ «ειλικρινούς διαλόγου», με στόχο την αποτροπή εμπορικών πολέμων, της κλιμάκωσης του προστατευτισμού και άλλων προσπαθειών αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας τάξης.

«Ο στόχος μας μέσω του G7 είναι να αποδείξουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου εξακολουθούν να είναι ικανές να καταλήξουν σε μια κοινή διάγνωση της παγκόσμιας οικονομίας», ανέφερε μεταξύ άλλων.