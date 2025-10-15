Αιματηρά επεισόδια στο περιθώριο του αγώνα Ιταλία – Ισραήλ

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων της Ιταλίας και του Ισραήλ.

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.

Protests continue in Udine outside the Italy vs Israel game, or as many are calling it, "the match of shame."



Bravo Italia!

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίσθηκαν δυο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

A Udine la polizia ha impiegato gas lacrimogeni e idranti contro il corteo pacifico che manifestava per il no alla partita di calcio Italia-Israele.

Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.

BREAKING:



Riots break out in Udine Italy 🇮🇹 during the Italy 🇮🇹 Israel 🇮🇱 soccer match. These rioters have been violent and dangerous.



This is the left's true face.



pic.twitter.com/wdaXACxjB4 — Bruce Hunter (@hunter_bru74894) October 15, 2025