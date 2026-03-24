Αιματηρό πλήγμα από ιρανικό πύραυλο στο Τελ Αβίβ: Αναφορές για έως και εννέα νεκρούς

Η τοπική αστυνομία του Τελ Αβίβ αναφέρει ότι πύραυλος που έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών έπεσαν στο κέντρο της ισραηλινής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οχήματα, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται η Times of Israel.

Η Haaretz από την άλλη αναφέρει έξι ελαφρά τραυματίες από την πυραυλική επίθεση, κάτι που επιβεβαιώνουν Times of Israel, η Ynet και η Jerusalem Post.

Ωστόσο, τελευταίες αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων IRNA κάνουν λόγο για τραγικό απολογισμό, με φερόμενα εννέα νεκρούς. Πηγές των μέσων ενημέρωσης εντός του ισραηλινού καθεστώτος μιλούν για τη μεγαλύτερη ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ μέχρι σήμερα.

March 24, 2026