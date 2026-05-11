Αιματοχυσία χωρίς τέλος στον Λίβανο παρά την εκεχειρία - Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες

Από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Επίθεση στον Λίβανο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Επίθεση στη Βηρυτό | EPA (ΑΠΕ)
Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό αριθμό θυμάτων από τις αρχές Μαρτίου.

Απώλειες και μετά την εκεχειρία

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι, ακόμη και μετά την έναρξη της λεγόμενης εκεχειρίας στις 16 Απριλίου, η βία δεν έχει σταματήσει. Συγκεκριμένα, από τότε έχουν καταγραφεί:

552 νεκροί
1.149 τραυματίες.
 

