Αιματοκύλισμα από την αστυνομία στη Βραζιλία: 64 νεκροί στις ανταλλαγές πυρών με καρτέλ ναρκωτικών

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια μαζικής επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, με 2.500 αστυνομικούς, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας
Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο, αναφέρει η ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τον Associated Press, η βραζιλιανική αστυνομία οργάνωσε μία έφοδο στα καρτέλ, στις γειτονιές της φαβέλας Complexo do Alemao, όπου έχει τη βάση της η εγκληματική οργάνωση «Comando Vermelho».
Είναι άγνωστο πόσοι από τους νεκρούς ήταν εμπλεκόμενοι στο καρτέλ και πόσοι ήταν απλοί πολίτες. Κάτοικοι της φαβέλας φαίνονται σε πλάνα του AP να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Getulio Vargas, όπου νοσηλεύτηκαν οι τραυματισμένοι συγγενείς τους.
