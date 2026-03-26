Αινιγματικά βίντεο του Λευκού Οίκου στο X προκαλούν όργιο σεναρίων, ακόμα και για πυρηνικό πλήγμα

Δύο βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος στο Χ προκάλεσαν πολλές απορίες, αλλά και σενάρια από χρήστες των social media.

Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος
Ένα βίντεο που αναρτήθηκε κατά λάθος και διαγράφηκε σχεδόν αμέσως από τον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ έχει πυροδοτήσει έντονες εικασίες, καθώς φαίνεται να υπονοεί πιθανή νέα στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν.

Στο ασταθές πλάνο, που πλέον δεν είναι διαθέσιμο, διακρίνεται μια γυναίκα να περπατά και να ρωτά: «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;». Πολλοί χρήστες εκτιμούν ότι η φωνή ανήκει στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτεί σοβαρή εξέλιξη στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.

Λίγο αργότερα δημοσιεύθηκε και δεύτερο σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μια σκοτεινή, παραμορφωμένη οθόνη, ενώ ακούγεται ήχος ειδοποίησης κινητού.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες να εικάζουν είτε ότι ο λογαριασμός παραβιάστηκε είτε ότι πρόκειται για σκόπιμη, αλλά αινιγματική διαρροή από κάποιον αξιωματούχο.

ΚΟΣΜΟΣ