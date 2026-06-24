«Αιώνια αγκαλιασμένοι»: Η ιστορία πίσω από τους «Εραστές του Βαλτάρο»

Το 2007, λίγο πριν από τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου, ανακαλύφθηκε μία απόδειξη αιώνιας αγάπης κοντά στην περιοχή Μάντοβα, στη Λομβαρδία της Ιταλίας. Αρχαιολόγοι εντόπισαν ζευγάρι σκελετών, τοποθετημένους πρόσωπο με πρόσωπο, με τα σώματά τους να μπλέκονται μεταξύ τους σαν να κρατιούνται σε μια «αγκαλιά εραστών».

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο και ο χρόνος της ανακάλυψης αποδείχθηκε κομβικός για να γίνει η εικόνα των «Εραστών του Βαλτάρο», όπως είναι γνωστοί, αναγνωρίσιμη ανά τον κόσμο.

Η στάση των σωμάτων τους θύμισαν σε πολλούς την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, δύο νέων που γνώρισαν τον έρωτα πριν υποταχθούν στην τραγική τους μοίρα.

Από την αρχαιολογική έρευνα δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πώς έχασαν τις ζωές τους. Αλλά, και αυτό, βοηθά στην δημοφιλία του.

Το ζευγάρι πέθανε πριν από περίπου 6.000 χρόνια, κατά την Νεολιθική Εποχή. Οι διπλές ταφές ήταν εξαιρετικά σπάνιες εκείνη την περίοδο της Ιστορίας, αλλά και η ίδια η στάση τους καθιστούσε το εύρημα καθόλα μοναδικό.

Διαπιστώθηκε ότι ήταν νέοι, ηλικίας περίπου 20 ετών. Τα σώματά τους φαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί σε αυτή τη στάση, μετά το τέλος τους. Δεν πέθαναν αγκαλιασμένοι, δηλαδή.

Η επικεφαλής της σκαπάνης, Έλενα Μενότι, εξέφρασε στην Daily Mail - την περίοδο της ανακάλυψης - τον εκστασιασμό της για τις εξελίξεις. «Έχω λάβει μέρος σε πολλές ανασκαφές σε όλη την Ιταλία, αλλά τίποτα δεν με έχει συνεπάρει κατά αυτόν τον τρόπο. Κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια. Έχω κάνει ανασκαφές στην Πομπηία, σε όλα τα διάσημα σημεία. Αλλά, δεν έχω συγκινηθεί ποτέ τόσο πολύ, γιατί πρόκειται για κάτι πραγματικά μοναδικό».

Το μουσείο όπου εκτίθενται οι «Εραστές του Βολτάρο» | Ministero della cultura

Ποιοι είναι οι «Εραστές του Βαλτάρο»;

Η αληθινή ιστορία τους δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ, ό,τι έχει απομείνει από τα σώματά τους δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά οι θεωρίες υπάρχουν για όσους ενδιαφέρονται να πλάσουν τον μύθο τους.

Η μία θέλει τον άνδρα, το σώμα στα αριστερά, να έχει σκοτωθεί και τη γυναίκα να θυσιάζεται για να συνοδεύσει την ψυχή του στη μετά θάνατον ζωή. Τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι στηρίζουν αυτή την θεωρία.

Στα σώματά τους βρέθηκαν ίχνη τραυματισμών, αλλά από την εξέταση δεν διαπιστώθηκε ότι οι θάνατοί τους ήταν βίαιοι.

«Έχουμε βρει πολλές γυναίκες να αγκαλιάζουν παιδιά, αλλά ποτέ ζευγάρι, ειδικά να αγκαλιάζεται, και, στ΄αλήθεια, αγκαλιάζονται» επεσήμανε η Μενότι.

Τι απέγιναν;

Μετά τον εντοπισμό τους, το επόμενο βασανιστικό ερώτημα ήταν τι θα απογίνονταν οι σκελετοί τους.

Συνήθως, τέτοια ευρήματα μεταφέρονται σε εργαστήρια για αναλύσεις, οστό οστό, σε μία προσπάθεια να εξαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.

Για τους «Εραστές του Βαλτάρο» ωστόσο, ακολουθήθηκε μία διαφορετική διαδικασία. Για 6.000 έμειναν αγκαλιασμένοι και οι ειδικοί δεν ήταν διατεθειμένοι να εμπλακούν στη σχέση τους.

«Θέλουμε να τους κρατήσουμε όπως ήταν τόσο καιρό, μαζί» έλεγε η Μενότι το 2007. Αντί να μετακινήσουν οστό οστό, μετακίνησαν ολόκληρο κομμάτι γης για να μην τους ταράξουν.

Αφού έγιναν αναλύσεις στο αρχαιολογικό εργαστήριο μουσείου στο Κόμο, τοποθετήθηκαν σε μία γυάλινη προθήκη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Μάντοβα, όπου και εντοπίζονται μέχρι και σήμερα.