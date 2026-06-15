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Το υποτιμημένο νησί της Ιταλίας με τα τιρκουάζ νερά και τις εντυπωσιακές σπηλιές

Ξεχάστε το Κάπρι! Αυτό το νησί είναι το κρυμμένο διαμάντι της Ιταλίας για διακοπές μακριά από τα τουριστικά πλήθη.

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Πόντσα
Άποψη της Πόντσα | Shutterstock
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Ανάμεσα στη Ρώμη και τη Νάπολη, στην καρδιά της Τυρρηνικής θάλασσας, βρίσκεται η μαγευτική Πόντσα (Ponza), ένα νησί ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό.

Με μικρά ψαροχώρια, ηφαιστειακά τοπία, χρωματιστά σπίτια και ακτές που εναλλάσσονται ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους και τιρκουάζ νερά, η Πόντσα είναι ένας προορισμός που συνδυάζει απλότητα και άγρια φυσική ομορφιά.

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