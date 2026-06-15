Το υποτιμημένο νησί της Ιταλίας με τα τιρκουάζ νερά και τις εντυπωσιακές σπηλιές

Ανάμεσα στη Ρώμη και τη Νάπολη, στην καρδιά της Τυρρηνικής θάλασσας, βρίσκεται η μαγευτική Πόντσα (Ponza), ένα νησί ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό.

Με μικρά ψαροχώρια, ηφαιστειακά τοπία, χρωματιστά σπίτια και ακτές που εναλλάσσονται ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους και τιρκουάζ νερά, η Πόντσα είναι ένας προορισμός που συνδυάζει απλότητα και άγρια φυσική ομορφιά.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr