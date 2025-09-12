«Αιωνόβιο» ρεκόρ για την Ιαπωνία: Κοντά στα 100.000 τα άτομα με ηλικία πάνω από 100 ετών

Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 100 ετών και άνω στην Ιαπωνία έχει αγγίξει τους 100.000, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, με τη χώρα να καταρρίπτει για 55η συνεχόμενη χρονιά το προηγούμενο ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 100 ετών και άνω στην Ιαπωνία έφτασε τους 99.763 τον Σεπτέμβριο, καταρρίπτοντας για 55η συνεχόμενη χρονιά το προηγούμενο ρεκόρ. Από το σύνολο αυτό, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το συντριπτικό ποσοστό του 88%.

Η Ιαπωνία έχει το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο και είναι γνωστή για το γεγονός ότι συχνά φιλοξενεί τον γηραιότερο άνθρωπο στον κόσμο, αν και ορισμένες μελέτες αμφισβητούν τον πραγματικό αριθμό των εκατονταετών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιαπωνία: Η χώρα γερνάει πολύ γρήγορα

Είναι επίσης μία από τις ταχύτερα γηράσκουσες κοινωνίες, με τους κατοίκους να έχουν συχνά πιο υγιεινή διατροφή, αλλά χαμηλό ποσοστό γεννήσεων.

Η γηραιότερη γυναίκα στην Ιαπωνία είναι η 114χρονη Shigeko Kagawa, από το Yamatokoriyama, ένα προάστιο της πόλης Νάρα. Ο γηραιότερος άνδρας είναι ο 111χρονος Kiyotaka Mizuno, από την παραθαλάσσια πόλη Iwata.

Ο υπουργός Υγείας Takamaro Fukoka συνεχάρη τις 87.784 γυναίκες και τους 11.979 άνδρες που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής για τη μακροζωία τους και εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του για τη μακροχρόνια συμβολή τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας».

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν πριν από την Ημέρα των Ηλικιωμένων της Ιαπωνίας στις 15 Σεπτεμβρίου, μια εθνική εορτή κατά την οποία οι νέοι εκατοντάχρονοι λαμβάνουν συγχαρητήρια επιστολή και ασημένιο κύπελλο από τον πρωθυπουργό. Φέτος, 52.310 άτομα πληρούσαν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Με πληροφορίες από BBC