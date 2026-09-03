«Αίσχος» - Ωρυόμενος ο Ζελένσκι: Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αντάλλαξαν πυροβολισμούς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη σε δημόσια επίκριση των SBU και GUR, δύο ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο μεταξύ τους, η οποία φέρεται να άφησε τρεις αξιωματικούς τραυματισμένους.

Η SBU είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, όπως η MI5 ή το FBI. Η GUR, ή HUR, είναι βραχίονας των ενόπλων δυνάμεων και διεξάγει επίσης στρατιωτικές δραστηριότητες και ειδικές επιχειρήσεις.

Οι αναφορές ανέφεραν ότι η ανταλλαγή πυροβολισμών προήλθε από τη σύλληψη από την SBU ενός ηγέτη μιας ρωσικής μονάδας κατά του Κρεμλίνου που μάχεται για την Ουκρανία υπό την επίβλεψη της GUR.

Ζελένσκι: «Μόνο Ρώσους πυροβολούμε»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως επαίσχυντη», καθώς κάλεσε εισαγγελείς και ανακριτές και απέλυσε έναν ανώτερο αξιωματικό της SBU.

«Εδώ στην Ουκρανία, οι πυροβολισμοί επιτρέπονται μόνο εναντίον Ρώσων κατακτητών για την υπεράσπιση της χώρας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το κράτος μας δεν θα εκλάβει καμία άλλη ανταλλαγή πυροβολισμών ως κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε».

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Χθες, Τετάρτη, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το κέντρο του Κιέβου, για μία έβδομη ημέρα έντονων επιθέσεων στην πρωτεύουσα.

Εκρήξεις ακούστηκαν ξανά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Την Τετάρτη, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κατοικίες και πανεπιστημιακά κτίρια προκλήθηκαν ζημιές.

Η Ρωσία έπληξε επίσης εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της νότιας Οδησσού με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 350.000 σπίτια.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, όπου υπέστησαν ζημιές αποθήκες τροφίμων και εκπαιδευτικά κτίρια.