Πούτιν: «Υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Το «παρών» έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ (Eastern Economic Forum) και μεταξύ άλλων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε περίπτωση που και οι δύο χώρες καταλήξουν σε συμφωνία.
«Υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, κατηγόρησε το Κίεβο για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία». '
Ο Πούτιν επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μεσολάβηση με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι επικεντρώνεται σε «θετική και εποικοδομητική εργασία».
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Ανέφερε ότι το Κρεμλίνο διατηρεί επίσης επαφές με την Ουάσινγκτον και τάσσεται υπέρ της επιστροφής σε «σχέσεις πλήρους κλίμακας», σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση εξαρτάται και από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης Τραμπ.
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