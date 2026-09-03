Πούτιν: «Υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Το «παρών» έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ (Eastern Economic Forum) και μεταξύ άλλων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε περίπτωση που και οι δύο χώρες καταλήξουν σε συμφωνία.

«Υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, κατηγόρησε το Κίεβο για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία». '

Putin on Ukraine:



We've now heard about threats of attacks on civilian aircraft. This is, of course, a manifestation of state terrorism.



And this certainly complicates the possibilities of holding bilateral peace talks. pic.twitter.com/xqFfR5PFN2 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Ο Πούτιν επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μεσολάβηση με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι επικεντρώνεται σε «θετική και εποικοδομητική εργασία».

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Ανέφερε ότι το Κρεμλίνο διατηρεί επίσης επαφές με την Ουάσινγκτον και τάσσεται υπέρ της επιστροφής σε «σχέσεις πλήρους κλίμακας», σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση εξαρτάται και από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης Τραμπ.

🔴 Russia’s President Putin says there are chances on a peace agreement between his country and Ukraine that the two should agree on first and that others should support



🔴 Putin says that there are contacts with Ukraine through special services pic.twitter.com/uEavYB7hCf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 3, 2026



