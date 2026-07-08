Πίσω από μια ομάδα στο Telegram στην Γερμανία, δεν υπήρχαν απλά «αστεία μεταξύ ανδρών», ούτε μια απλή διαδικτυακή παρέα, αλλά ένα δίκτυο ανδρών που είχε ως βασικό θέμα συζήτησης την σεξουαλική βία και αντιμετώπιζε τις γυναίκες ως αντικείμενα. Σε αυτό το δίκτυο οι άντρες αντάλλασαν πληροφορίες προκειμένου να καταστήσουν τις γυναίκες αδύνατες να δράσουν.

Με κωδική ονομασία «γερμανική σχολή οδήγησης για ειδικούς», δραστηριοποιούνταν στο Telegram, ωστόσο ο απώτερος σκοπός ήταν να ανταλλάσσουν συμβουλές για γυναίκες που είχαν βιάσει, και πως να τις ναρκώνουν.

Σε αναρτήσεις τους που περιλάμβαναν εικόνες με αναίσθητα θύματα, αποκαλούσαν τις γυναίκες «αυτοκίνητα», τα ηρεμιστικά «καύσιμα» και τον βιασμό «οδήγηση», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Τα θύματά τους τα χαρακτήριζαν «νεκρά γουρούνια».

Το δίκτυο είχε ως μέλη Κινέζους άντρες που στόχευαν Κινέζες γυναίκες στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στην καταδίκη τριών φερόμενων ως βασικών μελών τοου κυκλώματων βιαστών, ενώ ένας ακόμα δικάζεται στο Βερολίνο.

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«Οι δράστες χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη σκληρότητα, πλήρη αντικειμενοποίηση των θυμάτων και ύπουλο σχεδιασμό των εγκλημάτων τους», δήλωσε στο Associated Press ο επικεφαλής εισαγγελέας της Φρανκφούρτης, Ντόμινικ Μις.

Υπάρχουν πολλές αθέατες πλευρές για το πως κινούταν οι συγκεκριμένες ομάδες μέσω Telegram, ειδικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ασαφές παραμένει αν οι συνομιλίες συνδέονται με διευρυνόμενη διεθνή έρευνα στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο για σεξουαλικές επιθέσεις με την χρήση ναρκωτικών ουσιών, που οργανώνονται από μισογύνικες ψηφιακές οντότητες.