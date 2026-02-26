Στη «λαιμητόμο» των εξελίξεων γύρω από το κύκλωμα μαστροπείας Τζέφρι Επστάιν καταδικάστηκε και το επιφανές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, καθώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του, Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ο Μπρέντε, ο οποίος έγινε πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το 2017, ανακοίνωσε την απόφασή του μετά από αποκαλύψεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο Νορβηγός είχε στο παρελθόν τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Επστάιν και διατηρούσε επικοινωνία με τον προαγωγό μέσω email και SMS.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η θητεία μου εδώ, που εκτείνεται σε 8,5 χρόνια, ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική», δήλωσε ο Μπρέντε, αναφέρει το Reuters.

Breaking news: The president and chief executive of the World Economic Forum, Børge Brende, has announced his resignation following an investigation by the forum into his links with the disgraced financier Jeffrey Epstein. https://t.co/wLkx0oyQlJ pic.twitter.com/GCB0hqxVCV — Financial Times (@FT) February 26, 2026

Νταβός - Μπόργκε Μπρέντε: Ούτε αυτός «γνώριζε»

«Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους εταίρους και τους ψηφοφόρους μου και πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το Φόρουμ το σημαντικό του έργο χωρίς περισπασμούς», πρόσθεσε ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας.

Ο Μπρέντε έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν πριν τον συναντήσει για πρώτη φορά το 2018 και ότι μετάνιωσε που δεν τον διερεύνησε διεξοδικότερα.

Η απόφαση του Μπρέντε να παραιτηθεί έρχεται μετά από μια σειρά αποκαλύψεων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος το 2008 καταδικάστηκε για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία. Οι αποκαλύψεις έχουν ταράξει τις επιχειρηματικές και πολιτικές ελίτ, ακόμη και τη βρετανική βασιλική οικογένεια.