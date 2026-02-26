«Ήταν οι φροντίστριές του»: Η οικογένεια του Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία από τα αρχεία Επστάιν

Η οικογένεια του καθηγητή Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) απαντά για τη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα Μέσα από τον φάκελο Επστάιν και τον απεικονίζει με δύο γυναίκες με μπικίνι.

«Ήταν οι μακροχρόνιες φροντίστριές του στο Ηνωμένο Βασίλειο», ισχυρίζεται η οικογένεια του επιστήμονα.

Αναλυτικότερα, στην εικόνα φαίενται ο φυσικός, ο οποίος εμφανίζεται να χαμογελάει από αυτί σε αυτί δίπλα σε δύο γυναίκες που κρατούν κάτι που μοιάζει με κοκτέιλ φρούτων σε μια φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από την Daily Mail την Τρίτη.

Όπως και με πολλά από τα αρχεία του Επστάιν που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με το πότε και πού τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Τα άτομα από τον κύκλο του Χόκινγκ που δήλωσαν ότι οι γυναίκες είναι οι φροντίστριες του, πρόσθεσαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στο ξενοδοχείο Ritz Carlton στο νησί Σεντ Τόμας της Καραϊβικής το 2006.

Στίβεν Χόκινγκ: Πώς κατέληξε η φωτογραφία στα αρχεία του Επστάιν

Ο Στίβεν Χόκινγκ πόζαρε για τη φωτογραφία μετά από μια ομιλία του για την κβαντική κοσμολογία σε ένα επιστημονικό συμπόσιο, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Επστάιν παρευρέθηκε στην ίδια εκδήλωση. Η οικογέναια του Χόκινγκ αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος τράβηξε τη φωτογραφία ή να δώσει εξηγήσεις για το πώς κατέληξε στα αρχεία του Επστάιν.

Αρνήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Daily Mail σχετικά με τη φιλία του Χόκινγκ με τον Επστάιν και αν ήταν συνηθισμένη πρακτική οι φροντιστές του Χόκινγκ να τον φροντίζουν φορώντας μαγιό ενώ απολάμβαναν κοκτέιλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα πρόσωπα των γυναικών αποκρύφτηκαν από αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης πριν από τη δημοσιοποίησή τους.