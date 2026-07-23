Ακόμα μία δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό - Ο 7ος για το 2026

Δημοσιογράφος γνωστός για τις επικριτικές θέσεις του έναντι των τοπικών αρχών στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη (23/07) μέσα σε εστιατόριο, ανακοίνωσαν οι αρχές και η εισαγγελία.

Ο Φρανσίσκο Αλεχάντρο Λέιβα Αγκιλάρ, πρώην διευθυντής τοπικού τηλεοπτικού σταθμού και πολιτικός χρονικογράφος σε ψηφιακές εκδόσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους κινούμενους με μοτοσικλέτα στην κοινότητα Σαν Πάμπλο Έτλα, διευκρίνισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην εισαγγελία.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), πρόκειται για τον έβδομο δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε στο Μεξικό μέσα στο 2026.

Ο κυβερνήτης στην Οαχάκα Σαλομόν Χάρα καταδίκασε μέσω X τη δολοφονία του δημοσιογράφου, «επικριτή» της κυβέρνησής του, τονίζοντας πως πάντα σεβόταν «το δικαίωμά του να αμφισβητεί» τους πολιτικούς και να «εκφράζεται ελεύθερα».

Δημοσιογράφος ειδικευμένος σε ζητήματα ασφαλείας δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικά)· και, στις αρχές Ιουλίου, η διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης που είχε απαχθεί στις αρχές Ιουνίου επιβεβαιώθηκε πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς (ανατολικά).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη της χώρας ως μιας από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, πέραν εμπόλεμων ζωνών.

Κατά τους αριθμούς των RSF, το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι στη χώρα. Από το 1994, η οργάνωση καταμετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.