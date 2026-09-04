«Σφαγή» στη Volkswagen με 100.000 απολύσεις: Η κίνηση Τραμπ που ήταν η «αρχή του κακού»

Μετά την αποκάλυψη για τους 50.000 εργαζομένους που μένουν στο δρόμο μετά το «πετσόκομμα» της Volkswagen η οποία ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης, ακόμη 50.000 φέρεται ότι θα απομακρυνθούν από τις θέσεις τους.

Ο Όμιλος - ο οποίος περιλαμβάνει τις Audi, Porsche, Skoda καθώς και τη μάρκα VW - δήλωσε τον Μάρτιο ότι θα περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η κίνηση αυτή αποτελεί «ισχυρό μήνυμα» για το μέλλον της εταιρείας, η οποία «αναλαμβάνει την ευθύνη για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλουμ, σε ανακοίνωσή του.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των Beetle έχει πληγεί από πτώση των κερδών λόγω της πτώσης των πωλήσεων και του έντονου ανταγωνισμού, ιδίως από κινεζικές μάρκες.

Η VW θα δώσει επίσης προτεραιότητα σε «πιο συναρπαστικά οχήματα» και θα κατασκευάσει περισσότερα από κάθε μοντέλο, κάτι που θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους, ανέφερε ο Όλιβερ Μπλουμ.

Μια «προσαρμογή του εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη» για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, η οποία αντιμετωπίζει μεταβαλλόμενη ζήτηση και τεχνολογικές αλλαγές, είπε και πρόσθεσε ότι «θα είναι απαραίτητη μια προσαρμογή του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρο τον Όμιλο περίπου 50.000 θέσεων - συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών ρόλων».

Η εταιρεία εξετάζει επίσης το μέλλον των εργοστασίων της στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Ανόβερο και το Νέκαρσουλμ, όπου έχει δηλώσει ότι η παραγωγική ικανότητα υπερβαίνει τη ζήτηση.

Η αναδιάρθρωση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη στην σχεδόν εννέα δεκαετιών ιστορία της VW. Απασχολούσε το 2025 περισσότερους από 660.000 ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ μεταξύ των εμπορικών σημάτων της περιλαμβάνονται επίσης οι Seat, Bentley και Lamborghini.

Η Christianne Benner, πρόεδρος του μεγαλύτερου βιομηχανικού συνδικάτου της Ευρώπης, IG Metall, και αναπληρώτρια πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της VW, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία «αγωνίστηκε σκληρά για καλές λύσεις» για να αντιμετωπίσει μια «κρίση».

Πώς μειώθηκαν τα κέρδη της εταιρείας και οδηγήθηκε στις μαζικές απολύσεις

Τα κέρδη της VW έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, λόγω της πτώσης των πωλήσεων στην Κίνα, η οποία κάποτε ήταν μία από τις μεγαλύτερες αγορές της.

Οι πωλήσεις έχουν επίσης μειωθεί στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω του αντίκτυπου των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται επιθετικά καθώς εισάγουν νέες τεχνολογίες, επωφελούμενες παράλληλα από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.