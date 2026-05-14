Ακόμη μία γυναικοκτονία: Σκότωσε 25χρονη μπροστά στην 7 μηνών κόρη της στις ΗΠΑ

Άλλη μία υπόθεση γυναικοκτονίας απασχολεί, με μητέρα 7 μηνών βρέφους να πέφτει νεκρή, μπροστά στα μάτια του μωρού της, αφότου πυροβολήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Μαΐου σε χώρο στάθμευσης καταστήματος, όταν ο 23χρονος πρώην σύντροφός της 25χρονης Shyla Cummings την πυροβόλησε σε κοινή θέα, σκοτώνοντάς τη.

Στη συνέχεια έστρεψε την κάνη στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τα αμερικανικά Μέσα, ο Isaiah Tarver εντοπίστηκε τραυματισμένος στο σημείο και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της δολοφονίας από πρόθεση.

Η οικογένεια της 25χρονης σημείωσε πως είχαν περιστασιακή σχέση και στάθηκε πως την ώρα των πυροβολισμών στο όχημα του θύματος ήταν το 7 μηνών μωρό της.

Το βρέφος δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό και πλέον έχει μεταφερθεί στους γονείς της μητέρας.

Οι δικοί της κάνουν λόγο για μία «υπέροχη ψυχή που αγαπούσε τον ρόλο της μητέρας».

Ο πατέρας του θύματος, Roston Cummings, ζήτησε θεία φώτιση για την αντιμετώπιση της ακραίας δυσκολίας και σημείωσε πως το μωρό της είναι ακριβώς όπως εκείνη, πριν 25 χρόνια: «αξιολάτρευτη, πανέμορφη».

«Ήταν στην καλύτερη ηλικία. Τα πήγαινε καταπληκτικά. Ήταν η καλύτερη. Ήταν η σύντροφός μου στις διακοπές, τα πάντα» είπε η μητέρα του 25χρονου θύματος γυναικοκτονίας.