Σοκαριστικά στοιχεία για γυναικοκτονία στην Ελβετία: Τη σκότωσε και τη διαμέλισε αφού τού ζήτησε διαζύγιο

Νέα, σοκαριστικά, στοιχεία δημοσιεύονται αναφορικά με τη δολοφονία μίας 38χρονης μητέρας από τον σύζυγό της στην Ελβετία. Η γυναικοκτονία μητέρας δύο παιδιών έλαβε χώρα το 2022, αλλά ο δράστης κάθεται σήμερα, Δευτέρα (04/05) στο εδώλιο.

0 41χρονος Marc Rieben, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με ιδιαίτερη αγριότητα και στραγγάλισε τη σύζυγό του και μητέρα δύο παιδιών τους Kristina Joksimov, πριν διαμελίσει το πτώμα της.

Η Joksimovic στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στα καλλιστεία για την ανάδειξη της Μις Ελβετία και διατηρούσε επιχείρηση με αντικείμενο τον χώρο του μόντελινγκ.

Δολοφόνησε τη σύζυγό του όταν εκείνη τού ζήτησε διαζύγιο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από καυγά, για τους όρους του διαζυγίου και την επιμέλεια των δύο κοριτσιών τους αλλά και οικονομικά ζητήματα, ο 41χρονος προχώρησε στη δολοφονία. Το πτώμα της εντοπίστηκε την ίδια μέρα, στην πόλη Μπίνιγκεν, κοντά στη Βασιλεία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στην τοπική κοινωνία και είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα.

Αφού τη σκότωσε, ο γυναικοκτόνος τή διαμέλισε με μαχαίρι και ένα ψαλίδι κηπουρικής, όπως ενημέρωσε η αστυνομία. Η εικόνα που αντίκρισε ο ιατροδικαστής χαρακτηρίζεται ως «σκόπιμος ακρωτηριασμός ή τελετουργική υποβάθμιση του σώματος» καθώς ο άνδρας έφτασε μέχρι στο σημείο να «αφαιρέσει προσεκτικά» μέχρι και τη μήτρα της.

Γιατί, αν υπάρχει επόμενη ζωή, δεν θα της επέτρεπε να κάνει οικογένεια ούτε σε εκείνη.

Προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, προσπαθώντας να λιώσει ορισμένα από τα μέλη της με χημικά, επιβεβαίωσαν οι Αρχές. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν πως ο στυγνός εγκληματίας έβλεπε βίντεο στο Youtube καθώς προχωρούσε στις φρικιαστικές του πράξεις.

Η 38χρονη εντοπίστηκε νεκρή από τον πατέρα της, μέσα σε έναν κάδο για άπλυτα ρούχα.

Κοντινός φίλος της οικογένειας σημείωσε πως «ο Rieben επέμενε ότι δεν ήξερε πού έχει πάει η Kristina και ισχυριζόταν πως μερικές φορές έφευγε».

«Ήθελε να εξαφανίσει την Kristina» επεσήμανε το ίδιο άτομο.