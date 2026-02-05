Ακούστηκε και αυτό: Ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία

O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, δήλωσε σήμερα, (05/02) στην πλατφόρμα του Χ, του οποίου είναι ο ιδιοκτήτης, ότι «τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία».

«Όποιος είπε ότι "τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία" γνώριζε πραγματικά για το τι μιλούσε», έγραψε στο Χ, το οποίο αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Μια προκλητική δήλωση ή μια ένδειξη πραγματικής δυστυχίας, διερωτάται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων καθώς η περιουσία του του επιτρέπει να ακολουθήσει το όνειρό του να αποικίσει τον πλανήτη Άρη και να στηρίξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα, που συνόδευε ένα emoji με μια απογοητευμένη έκφραση, προκάλεσε σάλο χτυπώντας περισσότερες από 64 εκατομμύρια προβολές.

Οι αντιδράσεις των χρηστών στα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση ποίκιλλαν από τη συμπάθεια έως τον χλευασμό, με ορισμένους μάλστα να συμβουλεύουν τον Ίλον Μασκ να στραφεί προς τη θρησκεία ή τη φιλανθρωπία.

Η περιουσία του Ίλον Μασκ υπολογίζεται στα 668 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ στα τέλη του 2025, οι μέτοχοι της Tesla, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, υπερψήφισαν ένα σχέδιο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.