Ακραίο τρολάρισμα Στάρμερ σε Μακρόν με γυαλιά αλα Top Gun: «Bonjour»

Ο Κιρ Στάρμερ τρόλαρε την εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ηχογράφησης του podcast του κωμικού Ματ Φορντ.

Δίνοντάς του ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αεροπόρου, παρόμοια με αυτά που φορούσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την περασμένη εβδομάδα λόγω ενός προβλήματος υγείας των ματιών, ο Στάρμερ τα φόρεσε και το κοινό ξέσπασε στα γέλια: «Bonjour», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του πρωθυπουργού στο TikTok με ένα μήνυμα προς τον Μακρόν που έλεγε: «Μίλα μου, Γκους» - μια αναφορά στην ταινία του Τομ Κρουζ του 1986 «Top Gun».Στη συνέχεια, είπε στον Φορντ ότι ενώ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να φοράει τα γυαλιά σε διεθνείς συνόδους κορυφής, και ότι θα χρειαστεί να επαναφέρει τα κανονικά του γυαλιά για να μπορεί να βλέπει στο κοινοβούλιο.

Ο Βρετανός πολιτικός δεν είναι ο μόνος που σχολίασε την «κινηματογραφική» εμφάνιση Μακρόν. «Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό συνέβη;» είχε σχολιάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νταβός.

Ο Εμανουέλ Μακρόν με τα γυαλιά ηλίου του | AP



