Χαμός με τα γυαλιά του Μακρόν: «Έπεσε» η ιστοσελίδα της γαλλικής εταιρείας που τα φτιάχνει

Τον γύρο του κόσμου έχει κάνει η εικόνα με τον Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά ηλίου τύπου aviator.

Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με τα χαρακτηριστικά γυαλιά «αεροπορίας», που θύμιζαν αισθητική Top Gun, πυροδότησε κύμα αστεϊσμών, σχολίων και memes.

Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν είχε τραυματιστεί σε προπόνηση ή στο ρινγκ του μποξ, άλλοι αν απλώς ήθελε να κρύψει κάτι, ή ακόμη και αν απέφευγε να κοιτάξει κατάματα τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζονται.

Δεν έλειψαν και οι πολιτικές αναγνώσεις. Ο ειδικός επικοινωνίας Φιλίπ Μορό Σεβρολέ υποστήριξε ότι η επιλογή γαλλικής μάρκας δεν ήταν τυχαία, αλλά λειτουργούσε ως μια διακριτική «εθνική υπογραφή», με συμβολικό βάρος μέσα στο κλίμα έντασης με την Ουάσιγκτον.

Η πραγματικότητα, πάντως, ήταν πολύ πιο πεζή. Ο Μακρόν φορούσε τα γυαλιά για να καλύψει μια υποεπιπεφυκιδική αιμορραγία – ένα σπασμένο αγγείο στο δεξί του μάτι – την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε απολύτως καλοήθη. Παρ’ όλα αυτά, δεν απέφυγε τις συμβολικές αναφορές: μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα σε Γάλλους στρατιωτικούς, αποκάλεσε το πρόβλημα «το μάτι της τίγρης», παραπέμποντας στο εμβληματικό τραγούδι των Survivor από την ταινία Rocky III, ως ένδειξη αποφασιστικότητας.

Για τους τεχνίτες της Maison Henry Jullien, στο Ζυρά της ανατολικής Γαλλίας, το επεισόδιο αποδείχθηκε διαφήμιση που δύσκολα αγοράζεται. Ο Στέφανο Φούλκιρ, επικεφαλής της iVision Tech – της ιταλικής εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία της την Henry Jullien – λέει ότι κατάλαβε τι συνέβαινε όταν άρχισαν να τον καλούν Γάλλοι οπτικοί για να του πουν: «Ο πρόεδρος φοράει τα δικά μας γυαλιά». Όταν η είδηση διαδόθηκε, η ιστοσελίδα της εταιρείας κατέρρευσε από την επισκεψιμότητα για μεγάλο μέρος της ημέρας, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Δεν ήταν μια συνηθισμένη μέρα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι ένιωσε ιδιαίτερη τιμή που ο Μακρόν επέλεξε το συγκεκριμένο μοντέλο. Όπως εξήγησε, το προεδρικό γραφείο είχε επικοινωνήσει ήδη από το 2024 για την αγορά ενός ζευγαριού Pacific S 01 Double Gold, αξίας 659 ευρώ, ως διπλωματικό δώρο στη σύνοδο της G20, καθώς και ενός δεύτερου για τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Μακρόν δεν θέλησε να τα δεχθεί ως δώρο. Επέμεινε να τα αγοράσει προσωπικά, δίνοντας μάλιστα έμφαση στο ότι τα γυαλιά κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία.

Ποιος κατασκευάζει τα γυαλιά

Η Henry Jullien, που ιδρύθηκε το 1921 και εξαγοράστηκε από την iVision το 2023, απασχολεί περίπου δέκα εργαζομένους στο εργοστάσιό της στο Λον-λε-Σονιέ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Εκεί παράγονται περίπου χίλια ζευγάρια τον χρόνο από το μοντέλο που φόρεσε ο Γάλλος πρόεδρος. Τα γυαλιά συναρμολογούνται στο χέρι, με μια παλαιά τεχνική κατά την οποία ο χρυσός «δένει» στο μέταλλο αντί να επιχρυσώνεται επιφανειακά, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή. Οι μπλε φακοί UV προέρχονται από την Dalloz, επίσης εταιρεία της περιοχής Ζυρά.

Σύμφωνα με τον Φούλκιρ, τα γυαλιά διατίθενται σε οπτικά καταστήματα σε πολλές χώρες, ακόμη και στην Ουκρανία, αν και η εταιρεία δεν έχει ακόμη διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως λέει, δεν πρόκειται για ένα απλό αξεσουάρ, αλλά για προϊόν πολυτελείας με διάρκεια στον χρόνο, «μια επένδυση, όπως ένα κόσμημα ή ένα ρολόι».

Στη συζήτηση παρενέβη και η ιατρική άποψη. Ο γιατρός και τηλεοπτικός σχολιαστής Τζίμι Μοχάμεντ δήλωσε στο RTL ότι, κατά τη γνώμη του, ο Μακρόν φόρεσε τα γυαλιά κυρίως για λόγους εικόνας, επισημαίνοντας πως προστάτευαν περισσότερο το δημόσιο προφίλ του παρά το ίδιο το μάτι.