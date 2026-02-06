Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων: Η Ιατρική Σχολή Αθηνών δίνει μάχη για να σωθούν τα κορίτσια στο Σουδάν

Αν σου έλεγα ότι το 2026 4 εκατομμύρια κορίτσια, πολλά εκ των οποίων είναι κάτω των 5 ετών, κινδυνεύουν να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων (ΑΓΓΟ), τι θα σκεφτόσουν; Ότι μιλάω για σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή ότι αναφέρομαι σε στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας; Δυστυχώς, η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη, όσο κι αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Μάλιστα, αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, 22,7 εκατομμύρια επιπλέον κορίτσια θα επηρεαστούν από την τακτική της κλειτοριδεκτομής έως το 2030.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ), μιλήσαμε με τους επικεφαλής του προγράμματος HEAL-FMG που ηγείται η Ιατρική Σχολή Αθηνών με στόχο να προστατεύσει τις γυναίκες στο Σουδάν.

