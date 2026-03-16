Ακυβέρνητο στη Μεσόγειο το ρωσικό τάνκερ με LNG που δέχτηκε επίθεση: Ανησυχία για οικολογική καταστροφή

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG και υπέστη σοβαρές ζημιές από επίθεση στη Μεσόγειο πλέει ακυβέρνητο 50 περίπου ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Όπως αναφέρει το France 24, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για την επίθεση, ενώ το πλοίο παρουσιάζει δύο μεγάλες τρύπες στο κύτος του, όπως έδειξαν πλάνα του AFP την Κυριακή.

An LNG carrier Russia claims was attacked by Ukraine in the Mediterranean is blackened by fire with two large holes in the hull, AFP footage shows.



The Arctic Metagaz has been drifting without a crew since a series of explosions scuppered the vessel off Libya on March 3… pic.twitter.com/WL1JM3iHeg — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2026

Το Arctic Metagaz, μήκους 277 μέτρων, παρασύρεται ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα από τότε που μια σειρά εκρήξεων το παρόπλισε.

Πλάνα από αεροπλάνο έδειξαν ότι το πλοίο έχει κλίση προς τη μία πλευρά, με τμήματα του να έχουν μαυρίσει και να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τη φωτιά, καθώς και δύο τρύπες σε κάθε πλευρά στο μέσο του σκάφους.

Στο Arctic Metagaz έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, καθώς θεωρείται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας. Ο στόλος αποτελείται από παλαιά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε όλο τον κόσμο, παρακάμπτοντας τους δυτικούς περιορισμούς.

Η Ρωσία δήλωσε ότι και τα 30 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, ενώ η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει. Οι αρχές στη Μάλτα και την Ιταλία παρακολουθούν τη διέλευση του ακυβέρνητου πλοίου, εν μέσω φόβων για ρύπανση.

Η Ιταλία ανέφερε ότι το πλοίο μετέφερε «σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, βαρέος πετρελαίου και ντίζελ», ενώ η λιμενική αρχή της Λιβύης δήλωσε ότι μετέφερε περίπου 62.000 μετρικούς τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με προορισμό την Αίγυπτο.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea



The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

Η WWF ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το πλοίο μετέφερε επίσης 900 τόνους ντίζελ και προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα.

«Μία πιθανή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιές, κρυογενικά νέφη θανατηφόρα για τη θαλάσσια ζωή, καθώς και εκτεταμένη και μακροχρόνια ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας», προειδοποίησε η WWF Ιταλίας σε δήλωσή της.

«Η πληγείσα περιοχή έχει εξαιρετική οικολογική αξία, με ευαίσθητα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων και μία από τις υψηλότερες βιοποικιλότητες στη λεκάνη της Μεσογείου», τόνισε ακόμα.

Η λιμενική αρχή της Λιβύης ανέφερε ότι στο πλοίο σημειώθηκαν «ξαφνικές εκρήξεις που ακολουθήθηκαν από τεράστια πυρκαγιά, η οποία τελικά οδήγησε στην πλήρη βύθισή του» βόρεια του λιμανιού της Σίρτης.

Ωστόσο, η αρχή μεταφορών της Μάλτας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το ναυάγιο εξακολουθούσε να επιπλέει, παρασυρόμενο χωρίς πλήρωμα μεταξύ της Μάλτας και του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, συναντήθηκε την Παρασκευή με τους υπουργούς Άμυνας, Εξωτερικών, Ενέργειας, Ναυτιλίας και Πολιτικής Προστασίας για να συζητήσουν την κατάσταση. Στη συνέχεια, το γραφείο της επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τη Μάλτα και είναι πρόθυμο να βοηθήσει όπου χρειαστεί.

Εμπειρογνώμονες βρίσκονται ήδη στη Μάλτα για να προετοιμαστούν για την άφιξη του πλοίου στα ύδατα της Μάλτας, ενώ ειδικό σκάφος βρίσκεται καθ' οδόν, ανέφερε την Κυριακή πηγή από τον τομέα της ναυτιλίας στο AFP.