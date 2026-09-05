Αλβανία: Μεγάλη φωτιά καίει ανεξέλεγκτα και απειλεί την Χειμάρρα

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.
Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που, με τη βοήθεια κατοίκων, καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.
Υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καεί.
Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην Χειμάρρα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση πυρόσβεσης.
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