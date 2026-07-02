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Αλβανία: Νέες διαδηλώσεις έξω από το κοινοβούλιο - Σωρηδόν οι συλλήψεις και αρκετοί τραυματίες

Συνεχίζονται δυναμικά οι διαδηλώσεις στην Αλβανία ενάντια στο σχέδιο Κούσνερ. Βίντεο δείχνουν τη συμπλοκή διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από το κοινοβούλιο.

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Newsroom
συλληψεις στην αλβανια
Anadolu via Getty Images
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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε διαδηλώσεις στην Αλβανία, καθώς η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υπό πίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει μια αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο

Με τη σειρά τους, οι διαδηλωτές πέταξαν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν να διασπάσουν και τον κλοιό ασφαλείας.

κινητοποιησεις αλβανια
Anadolu via Getty Images

 

Υπενθυμίζεται ότι, οι διαδηλώσεις άρχισαν από τα τέλη του Μαΐου, με φόντο το σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, όπου προβλέπει την επέμβαση προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη» είπε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι.\

κινητοποιησεις αλβανια
Anadolu via Getty Images

 

Αλβανία: Τραυματίες και συλλήψεις 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Έσπασαν επίσης τα τζάμια ενός αστυνομικού οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες – τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή. Παράλληλα, πολλές είναι και οι συλλήψεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.


 

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