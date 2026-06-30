Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία: Πολίτες πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών - Συλλήψεις

Στη βίαιη σύλληψη διαδηλωτών προχώρησαν οι Αρχές σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου στην Αλβανία, αφού πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες διαδηλωτές βρέθηκαν το πρωί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της ολομέλειας, με βασικό αίτημα την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές, ένας νόμος που θα μπορούσε να διευκολύνει τη υλοποίηση την επένδυσης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING 🚨 - 6 protesters have now been arrested following clashes outside #Albania's Parliament.

​A heavy-handed police response triggered after citizens egged politicians' cars. Protesters are refusing to leave, demanding the immediate release of the detainees. #Tirana 🇦🇱🦩 https://t.co/sCgOXnZRox pic.twitter.com/DBVnBUEluS — Tirana Report (@Tirana_Report) June 30, 2026

Αυτό το σχέδιο κατασκευής πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα και μεγάλη οργή στους κατοίκους, που διαδηλώνουν καθημερινά από τις 30 Μαϊου.

Σήμερα, διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν επίσης την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, πέταξαν δεκάδες αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Armando Babani/Getty Images

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος και αστυνομικοί φαίνονται να τους περνούν βίαια χειροπέδες.

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη Έντρι Σαμπάνι δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας».

🪧 Albania continues to protest over the Zvernec project for the second month



📍 Activists and residents gather outside parliament in the capital Tirana, opposing a tourism project in Zvernec linked by media reports to Jared Kushner, son-in-law of US President Donald Trump



📢… pic.twitter.com/tfQlqXeeZT — Anadolu English (@anadoluagency) June 30, 2026

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τιράνων για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Λίγο πριν τις 17:00 τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με το συγκεντρωμένο πλήθος να ζητωκραυγάζει.