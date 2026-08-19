Αλβανία: Καβγάς σε beach bar κατέληξε σε δολοφονία – Ο 29χρονος κρύφτηκε στο πορτμπαγκάζ για να γλιτώσει τη σύλληψη

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Εξαμίλι, στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, καθώς όπως έγινε γνωστό εκτυλίχθηκε άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο νεαρός Πορτογάλος τουρίστας, Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα, ηλικίας περίπου 20-21 ετών βρισκόταν στη χώρα για διακοπές μαζί με παρέα φίλων.

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Βρέθηκε σε πορτμπαγκάζ ο 29χρονος δράστης

Οι αλβανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου Σοκράτ Βάτα, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ, είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Παράλληλα με τη σύλληψή του, οι Αρχές ανακοίνωσαν έχουν πραγματοποιήσει και άλλες συλλήψεις, ενώ είναι πιθανό το σενάριο συμμετοχής διαφόρων ατόμων στη συμπλοκή, αλλά και η συνδρομή τους στη διαφυγή του 29χρονου.

Ο Σοκράτ Βάτα εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή Λεβάν του Φιέρ, μετά από αστυνομική επιχείρηση. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση των Αρχών, ο 29χρονος βρέθηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς τα Τίρανα.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Σύμφωνα με το αλβανικό Top-Channel.tv, στο όχημα βρίσκονταν δύο Τούρκοι υπήκοοι. Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για αποτυχημένη προσπάθειά του να δραπετεύσει.

Επίσης, εκτιμούν ότι τα δύο άτομα που ήταν στο ίδιο όχημα γνώριζαν πως ο Βάτα βρισκόταν κρυμμένος στο αυτοκίνητο και ότι τον βοήθησαν να απομακρυνθεί από την περιοχή όπου σημειώθηκε η δολοφονία.

Πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Αυγούστου, στον χώρο του συγκροτήματος «Principotes» στο Εξάμιλι. Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ξαπλώστρες στην παραλία, κοντά στο σημείο. Έφερε πολλαπλά τραύματα στην περιοχή του στήθους και της πλάτης.

Οι πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας έκαναν λόγο για καβγά, ενώ τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν ανέφεραν ως αφορμή για να ξεσπάσει η συμπλοκή ένα περιστατικό που αφορούσε μία γυναίκα. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης ακόμη διερευνώνται και δεν πρέπει να θεωρούνται οριστικά εξακριβωμένα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν αρκετά άτομα, ο 29χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον Πορτογάλο τουρίστα χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο ακόμη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να χτύπησε τον νεαρό με γροθιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν εργαζόμενοι του νυχτερινού καταστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι χτύπησαν τον 20χρονο πριν από την επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Η υπόθεση προκάλεσε ήδη πολιτικές αντιδράσεις στην Αλβανία, με στελέχη της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα δημόσιας ασφάλειας.

Οι έρευνες των αλβανικών αρχών συνεχίζονται, με επίκεντρο την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της επίθεσης, τον ρόλο των προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε αρχικά να απομακρυνθεί από το Εξάμιλι.