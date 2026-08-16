«Flamingo Revolution»: Η εξέγερση μιας άλλης Αλβανίας απέναντι στον Ράμα για τη φύση και τη δημοκρατία

Η «Επανάσταση των Φλαμίγκο» που πλέον μετρά πάνω από δυόμιση συνεχόμενους μήνες καθημερινών διαδηλώσεων, ξεκίνησε στη Σβέρνιτσα (Zvërnec), κοντά στη λιμνοθάλασσα της Άρτας - Αυλώνας. Η Άρτα, γνωστή και ως Narta όπως και η Σβέρνιτσα είναι δύο ιστορικές κοινότητες της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Αλβανίας.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την Affinity Partners του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο αφορά τόσο την περιοχή της όσο και τη στρατηγικής σημασίας νήσο Σάσων*. Οι κάτοικοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το προστατευόμενο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Άρτας, την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και τα περιουσιακά τους δικαιώματα στην περιοχή.

Διαμαρτυρία για την Αλβανία | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στη Delta Vjosa-Narta, μία προστατευόμενη περιοχή που περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού Αώου (Vjosa) στην Αδριατική, έχουν ήδη προκληθεί σοβαρές, μη αναστρέψιμες, βλάβες. Ο Ράμα αρνείται ότι έχουν αρχίσει κατασκευαστικές εργασίες, επικαλούμενος την απουσία οριστικού σχεδίου. Ωστόσο, για τους διαδηλωτές, η θέση αυτή επιχειρεί να υποβαθμίσει τις καταστροφικές παρεμβάσεις που είναι ήδη ορατές στην περιοχή.

Σημείο καμπής αποτέλεσαν τα επεισόδια της 30ής Μαΐου 2026, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης επιτέθηκαν σε διαδηλωτή. Οι εικόνες ενός Έλληνα πολίτη από την περιοχή να ξυλοκοπείται και να σύρεται στο έδαφος προκάλεσαν ευρεία αγανάκτηση. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του, ενώ η Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα παρείχε προξενική και ιατρική συνδρομή και προέβη στις αναγκαίες ενέργειες προς τις αλβανικές αρχές. Οι διαμαρτυρίες μεταφέρθηκαν στα Τίρανα και απέκτησαν καθημερινό χαρακτήρα.

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Ροζ φλαμίγκο: το σύμβολο ενός κινήματος

Η λιμνοθάλασσα της Άρτας αποτελεί καταφύγιο για εκατοντάδες είδη άγριας ζωής και σπάνιων πουλιών, μεταξύ των οποίων χιλιάδες φλαμίνγκο και πελεκάνοι. Έτσι, το φλαμίνγκο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Έγινε το σύμβολο ενός κινήματος που υπερασπίζεται όχι μόνο έναν τόπο, αλλά ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Τα αρχικά αιτήματα για την ακύρωση της επένδυσης και την προστασία της περιοχής διευρύνθηκαν, περιλαμβάνοντας την κατάργηση του Νόμου 21/2024, τη διερεύνηση της υπόθεσης και τελικά την παραίτηση του Έντι Ράμα. Παράλληλα, η κινητοποίηση εξαπλώθηκε στην Αλβανική διασπορά, με συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στο Μιλάνο, στο Μόναχο, στη Βιέννη, στο Άμστερνταμ, στη Νέα Υόρκη και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπου και συνεχίζονται σε περιοδική βάση.

Μέσα σε περισσότερους από δύο μήνες, μια τοπική περιβαλλοντική και περιουσιακή διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε ευρύτερη αμφισβήτηση του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας. Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση για αλαζονεία, διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη αξιοκρατίας, έντονες πελατειακές σχέσεις και εξυπηρέτηση ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Από τους διαδηλωτές διατυπώνονται επίσης σοβαρές καταγγελίες για σχέσεις κυβερνητικών παραγόντων με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που απαιτούν θεσμική και ανεξάρτητη διερεύνηση.

Πορεία στην Αλβανία | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αντίδραση του Ράμα βάθυνε την απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κοινωνία. Αντί να ακούσει τα αιτήματα και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με τον λαό του, μίλησε αρχικά για «υβριδικό πόλεμο», για «επίθεση από έξω», αναφερόμενος κατά διαφορετικές στιγμές στη Σερβία, στην Ελλάδα και στο Ιράν. Παράλληλα, χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους διαδηλωτές, αποκαλώντας τους «κοράκια», «καρακάξες», «αδαείς» και «παραληρηματικούς». Δίνωντας έτσι την εντύπωση μιας πολιτικής ηγεσίας που έχει χάσει την επαφή της με την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών και αντιμετωπίζει την κριτική ως απειλή και όχι ως αναγκαίο στοιχείο της δημοκρατίας.

Ο Έντι Ράμα βρίσκεται πλέον στην τέταρτη πρωθυπουργική του θητεία, έχοντας προηγουμένως διατελέσει υπουργός και δήμαρχος Τιράνων. Καμία εκλογική νίκη, όμως, δεν παρέχει απεριόριστο δικαίωμα άσκησης της εξουσίας. Η δημοκρατική εντολή δεν αποτελεί μόνιμη ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης. Όταν η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί και η κοινωνική απογοήτευση γίνεται μαζική και διαρκής, η πολιτική ηγεσία οφείλει να λογοδοτήσει, ή να δώσει ξανά στους πολίτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν με την ψήφο τους. Οι διαδηλωτές ζητούν πλέον, χωρίς διαπραγμάτευση, την παραίτησή του, ορισμό προσωρινής κυβέρνησης για τουλάχιστον 12 μήνες και νέες καθαρές εκλογές απαλλαγμένες από βαθύ πελατειακό σύστημα και αμφίβολες εκλογικές διαδικασίες.



*Η νήσος Σάσων είχε περιέλθει στην Ελληνική κυριαρχία μαζί με τα Επτάνησα το 1864 και παρέμεινε υπό αυτήν έως το 1914, όταν η Ελλάδα αποχώρησε από το νησί.

Αλβανία | EPA/MALTON DIBRA/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποια θέση έχουν η νεολαία, οι ακτιβιστές και οι φοιτητές στη «Flamingo Revolution» και τι αποκαλύπτει η συμμετοχή τους για το μέλλον που τους προσφέρει σήμερα η Αλβανία;

Η νεολαία, οι ακτιβιστές και οι φοιτητές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, αποτελώντας ίσως την πιο ελπιδοφόρα πτυχή τους. Η ευαισθησία που επιδεικνύουν για την προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύει τον σύγχρονο και ενεργό χαρακτήρα της νέας γενιάς στην Αλβανία. Με τη δυναμική παρουσία τους δίνουν παλμό στις διαμαρτυρίες, οι οποίες πλέον δεν αφορούν μόνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την κατάργηση του Νόμου 21/2024, αλλά και τη διεκδίκηση μιας χώρας όπου η μόρφωση, η προσπάθεια, οι ικανότητες, η αξιοκρατία, θα ανταμείβονται και θα προσφέρουν πραγματικές προοπτικές εξέλιξης.

Πολλοί νέοι θεωρούν ότι, αν δεν ενταχθούν στο κομματικό και πελατειακό σύστημα των λεγόμενων «patronazhiste», (κινητοποιητές ψηφοφόρων) οι επαγγελματικές τους ευκαιρίες είναι περιορισμένες. Αντί να επιλέξουν αυτή την εξάρτηση, εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα αναζητώντας αξιοκρατία και ένα ασφαλέστερο μέλλον στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης διότι, όταν μια χώρα χάνει τους νέους της, δεν χάνει μόνο ανθρώπινο δυναμικό, χάνει σταδιακά και το ίδιο της το μέλλον.

Η συμμετοχή τους στη «Flamingo Revolution» εκφράζει κάτι βαθύτερο, την απαίτηση να μπορούν να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην πατρίδα τους χωρίς την ανάγκη κομματικών διασυνδέσεων, να ζήσουν σε μία χώρα δίκαιη, χωρίς διαφθορά και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σατυρική αφίσα για τον Έντι Ράμα, στη διαδήλωση κατά της επένδυσης Κούσνερ | AP

Γιατί η κατάργηση του Νόμου 21/2024 βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και γιατί θεωρείται η «Αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης Ράμα;

Ο Νόμος 21/2024 τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και οικονομικές δραστηριότητες που προηγουμένως περιορίζονταν. Ο Νόμος αυτός δεν αποτελεί μια απλή νομοθετική αλλαγή, αλλά τον μηχανισμό που άνοιξε τον δρόμο για μεγάλα επενδυτικά έργα μέσα σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Γι’ αυτό η κατάργησή του αποτελεί βασικό αίτημα της «Flamingo Revolution». Οι επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι ο νόμος προσαρμόστηκε στις ανάγκες ισχυρών επενδυτών και όχι στην προστασία της φύσης και των τοπικών κοινωνιών. Αποτελεί την «Αχίλλειο πτέρνα» της κυβέρνησης Ράμα, επειδή συμπυκνώνει όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται, όπως, έλλειψη διαφάνειας, απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης και προτεραιότητα στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα έναντι του δημόσιου συμφέροντος. Η κατάργησή του θα έχει, επομένως, όχι μόνο περιβαλλοντική αλλά και έντονη πολιτική σημασία.

Ποια στάση έχει τηρήσει μέχρι σήμερα η Ευρώπαϊκή Ένωση απέναντι στη «Flamingo Revolution» και στην προστασία της περιοχής Βjόσα-Νάρτα (Vjosa - Narta);

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προειδοποιήσει την Αλβανία ότι οι παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές ενδέχεται να επηρεάσουν την ενταξιακή της πορεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την κατάργηση των επίμαχων νομοθετικών τροποποιήσεων του 2024 (21/2024) και την αναστολή των έργων στις προστατευόμενες περιοχές στην Delta Vjosa - Narta, ενώ ευρωβουλευτές και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου επισκέφθηκαν την περιοχή και έγιναν μέρος των διαδηλώσεων τα Τίρανα, εκφάζοντας έτσι τη στήριξή τους στους διαδηλωτές.

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Το πιο κρίσιμο σημείο, όμως, έπεται τον Σεπτέμβριο, στην εξέταση των επόμενων ενταξιακών κεφαλαίων. Το Κεφάλαιο 27 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας στην ΕΕ αφορά ακριβώς το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ανοίξει, αλλά για να κλείσει το κεφάλαιο η Αλβανία θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη και όχι μόνο μέσα από εκθέσεις και νομοθετικά κείμενα, ότι σέβεται τις προστατευόμενες περιοχές και εφαρμόζει το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Η υπόθεση Vjosa-Narta αποτελεί πλέον ένα ουσιαστικό τεστ αξιοπιστίας τόσο για την Aλβανική κυβέρνηση όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρώπη οφείλει να είναι πιο αντικειμενική και απαιτητική και κατά την αξιολόγηση των υπόλοιπων κεφαλαίων. Η πρόοδος μιας χώρας δεν αποδεικνύεται μόνο από έγγραφα, εκθέσεις και θετικές πολιτικές δηλώσεις. Αποδεικνύεται στην καθημερινότητα των πολιτών, στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στην πραγματική καταπολέμηση της διαφθοράς, στην αξιοκρατία, στην ελευθερία έκφρασης, στην ποιότητα της υγείας και της εκπαίδευσης και στην πρόσβαση όλων σε βασικά αγαθά, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια.

Διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στα Τίρανα της Αλβανίας κατά της κατασκευής παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ | EPA/MALTON DIBRA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η χώρα συγκλονίζεται από μαζικές διαμαρτυρίες και υπάρχουν καταγγελίες στο SPAK (Ειδική Δομή κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος) εις βάρος πολιτικών και κυβερνητικών προσώπων. Οι διαδηλωτές και οι επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν κατά πόσο όλες οι καταγγελίες διερευνώνται με την ίδια ταχύτητα και αυστηρότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, επομένως, να αξιολογεί όχι μόνο την ύπαρξη θεσμών, αλλά την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την ισότιμη λειτουργία τους.

Ποια είναι η ιστορική ταυτότητα της Άρτας και της Σβέρνιτσας και γιατί οι κάτοικοί τους αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από το Αλβανικό κράτος;

Προσωπικά, αισθάνομαι μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη «Flamingo Revolution» και μια βαθιά εσωτερική υπερηφάνεια, γιατί, γεγονότα που ενδέχεται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία ξεκίνησαν από έναν τόπο ιερό για εμένα λόγω καταγωγής.

Η Άρτα της Αυλώνας, ή Παλαιά Άρτα, όπως αναφέρεται σε επίσημες αναφορές αρχαιοτάτων χρόνων, μία συνοικία στην πόλη της Αυλώνας, μαζί με τη γειτονική Σβέρνιτσα αποτελεί τη βορειότερη ιστορική αμιγώς ελληνόφωνη εστία της Αλβανίας, αποκομμένη γεωγραφικά από τον υπόλοιπο συμπαγή ελληνισμό της χώρας. Παρά τη μετανάστευση και τις πιέσεις που δέχθηκε στον χρόνο, η κοινότητα διατηρεί την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη, τα ήθη και τις παραδόσεις της.

Σήμερα, όμως, οι κάτοικοι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε σοβαρή ελληνική πρωτοβουλία για τη βελτίωση της υδροδότησης της περιοχής, με την τοποθέτηση νέων σωληνώσεων και την κατασκευή νέου δικτύου. Ωστόσο, το έργο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, καθώς δεν τροφοδοτείται επαρκώς με νερό και οι κάτοικοι υδροδοτούνται μόλις για περίπου μία ώρα την ημέρα. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και με την ηλεκτροδότηση. Πρόκειται για ελλείψεις που εμφανίστηκαν μετά το 1990, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχαν ανάλογα προβλήματα. Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση υφίστανται οι ηλικιωμένοι που έχουν απομείνει στον τόπο, οι οποίοι εκφράζουν έντονη απογοήτευση, καθώς καλούνται να ζήσουν χωρίς σταθερή πρόσβαση σε δύο από τα βασικότερα αγαθά, το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια.

Για εμάς, η σημερινή διαμαρτυρία δεν αφορά μόνο μία επένδυση. Αφορά την προστασία της γης μας, την αξιοπρεπή διαβίωση και τελικά την ίδια την επιβίωση μιας ιστορικής ελληνικής κοινότητας.

Κατά καιρούς, διάφοροι παράγοντες, ακόμη και Αλβανοί πολιτικοί στη Βουλή, επιχείρησαν να αμφισβητήσουν ή να αποδομήσουν την ύπαρξη της ελληνικής εθνικής κοινότητας στην περιοχή. Απέναντι σε αυτή την αμφισβήτηση στεκόμαστε εμείς, οι άνθρωποι που καταγόμαστε από αυτόν τον τόπο, ταυτιζόμαστε μαζί του και διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την ιστορία του.

Η απάντησή μας δεν βρίσκεται μόνο στα ιστορικά αρχεία. Βρίσκεται στην ελληνική μας γλώσσα, στον πολιτισμό, στα ήθη και στα έθιμά μας, στα τραγούδια και στους θρήνους μας. Βρίσκεται στις γιαγιάδες και στους παππούδες μας, που δεν μιλούσαν και εξακολουθούν να μη μιλούν άλλη γλώσσα πέρα από την ελληνική. Βρίσκεται στους τάφους των προγόνων μας και στα τοπωνύμια που διατηρούν τα ελληνικά τους ονόματα. Αυτά αποτελούν τη ζωντανή μαρτυρία μιας κοινότητας που υπήρξε, υπάρχει και εξακολουθεί να υπερασπίζεται την ταυτότητα και τον τόπο της.

*Η Παναγιώτα Σέββα – Αγκόλη, είναι πολιτικός επιστήμων, ειδική Ευρωπαϊκών Πολιτικών