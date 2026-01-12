Αλέν Ορσονί: Ο πρώην ηγέτης των Κορσικανών αυτονομιστών δολοφονήθηκε στην κηδεία της μητέρας του

Ο πρώην ηγέτης των Κορσικανών αυτονομιστών, Αλέν Ορσονί, πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του τη Δευτέρα στο Βέρο, ένα χωριό 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Αζαξιό, της πρωτεύουσας του μεσογειακού γαλλικού νησιού, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πόλης.

«Χτυπήθηκε από πυροβολισμό μεγάλης απόστασης», δήλωσε στο Reuters ο εισαγγελέας Νικολά Σεπτ. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε τη δολοφονία.

Ο Ορσονί, 71 ετών, ηγήθηκε ενός αυτονομιστικού κινήματος με την ονομασία «Κορσικανικό Κίνημα για την Αυτοδιάθεση», το οποίο η γαλλική αστυνομία θεωρούσε το νόμιμο πολιτικό μέτωπο της ένοπλης οργάνωσης «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Κορσικής – Παραδοσιακή Πτέρυγα».

Οι αρχές συνέδεσαν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Κορσικής – Παραδοσιακή Πτέρυγα με μια σειρά επιθέσεων στο νησί τη δεκαετία του 1990, ορισμένες από τις οποίες η ίδια η οργάνωση είχε αναλάβει.

Ο Ορσονί είχε επίσης κατηγορηθεί, καταδικαστεί και αργότερα του είχε απονεμηθεί χάρη σε σχέση με επίθεση με πολυβόλο κατά της ιρανικής πρεσβείας στο Παρίσι το 1980.

