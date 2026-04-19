Αλφάμα: Εξερευνώντας την πιο παλιά γειτονιά της Λισαβόνας

Η Αλφάμα δεν είναι απλώς μια συνοικία, είναι η ψυχή της πορτογαλικής πρωτεύουσας. Είτε σας ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική, είτε η μουσική, είτε απλώς η αίσθηση μιας πόλης που ζει και αναπνέει μέσα στους αιώνες, η πιο παλιά και πιο παραδοσιακή γειτονιά της Λισαβόνας θα σας κερδίσει με τις εικόνες και τις μυρωδιές της.

Δεν χρειάζεται πρόγραμμα για να την ανακαλύψετε. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι απλώς να χαθείτε στα στενά της, να περπατήσετε και να αφήσετε τη γειτονιά να σας αποκαλύψει τα μυστικά της.

Πρόκειται για τη μόνη περιοχή που έμεινε ανεπηρέαστη από τον καταστροφικό σεισμό του 1755. Μια βόλτα στα δαιδαλώδη και πολύχρωμα δρομάκια της είναι βουτιά στον χρόνο.

