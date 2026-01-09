Αλί Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές του Ιράν προσπαθούν να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι υπάρχουν άτομα που δρουν με σκοπό την καταστροφή. Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές, έκανε λόγο για ομάδες βανδάλων που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια της ίδιας τους της χώρας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες ενέργειες γίνονται για να ικανοποιηθούν ξένα συμφέροντα, υπονοώντας δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες χαρακτήρισε άσχετες και ανεύθυνες. Όπως ανέφερε, κάποιοι πιστεύουν ότι με αυτές τις πράξεις θα κερδίσουν την υποστήριξη των ΗΠΑ, στοιχιζόμενοι στο πλευρό όσων –κατά τον ίδιο– βλάπτουν τη χώρα.
Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι όσοι ελπίζουν σε εξωτερική στήριξη κάνουν λάθος, προσθέτοντας αιχμηρά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε πρώτα να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δικής του χώρας, όπου, όπως είπε, καταγράφονται σοβαρά περιστατικά.
