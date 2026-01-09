Νύχτα ταραχών πέρασε εχθές το Ιράν στο πλαίσιο των πολυήμερων διαδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα. Εθνική διακοπή διαδικτύου, κάψιμο κτιρίων και κύματα διαδηλώσεων εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά την έναρξη των διαδηλώσεων της Πέμπτης στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, αν και η διακοπή δεν εμπόδισε αμέσως την ανάρτηση βίντεο από τις διαδηλώσεις.

«Οι εθνικές διακοπές τείνουν να είναι η στρατηγική που ακολουθεί το καθεστώς όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θανατηφόρα βία εναντίον των διαδηλωτών», δήλωσε ο Alp Toker, διευθυντής της NetBlocks, μιας οργάνωσης που παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στο CNN, «με στόχο να αποτραπεί η διάδοση των ειδήσεων για το τι συμβαίνει στην πράξη, αλλά και να περιοριστεί η διεθνής προσοχή».

Από το μακρινό δυτικό Ιλάμ, μια περιοχή με κουρδική πλειοψηφία στα σύνορα με το Ιράκ, έως την Τεχεράνη και το Μασχάντ, στα βορειοανατολικά κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, οι άνθρωποι σε περισσότερες από 100 πόλεις βγήκαν στους δρόμους από την πρώτη μέρα των διαδηλώσεων, πριν από 12 ημέρες.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις σύμφωνα με ΜΚΟ

Οι αρχές επέστρεψαν στην δοκιμασμένη τακτική τους να καταστέλλουν τις διαδηλώσεις χωρίς να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στα παράπονα που προκαλούν την οργή του κοινού.

Ιράν: Τουλάχιστον 48 νεκροί στις διαδηλώσεις

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη η ΜΚΟ Iran Human Rights NGO (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Σύμφωνα με την έκθεση, εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί και πάνω από 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο, μερικοί από τους διαδηλωτές φαίνεται να ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλάβι, γιου του Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την επανάσταση του 1979, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ. Το κάλεσμα προέτρεπε τους Ιρανούς να «βγουν στους δρόμους και, ως ενωμένο μέτωπο, να φωνάξουν τα αιτήματά τους». Πρόσθεσε: «Σηκωθείτε, Ιράν!».

Προειδοποίηση Τραμπ: «Αν συνεχίσουν, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν «με σκληρή επίθεση» αν σκοτωθούν διαδηλωτές. «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο όταν δημοσιογράφος εχθές (8/1) επεσήμανε ότι ήδη δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι ορισμένοι από αυτούς τους θανάτους οφείλονται σε πανικό και δεν προκλήθηκαν απαραίτητα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να θεωρήσω κάποιον υπεύθυνο για αυτό, αλλά τους έχουν πει πολύ έντονα -ακόμα πιο έντονα από ό,τι σας λέω εγώ τώρα- ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά», λέει ο Τραμπ.Όταν του ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία. Είστε γενναίοι άνθρωποι. Είναι κρίμα αυτό που συνέβη στη χώρα σας. Η χώρα σας ήταν μια μεγάλη χώρα»