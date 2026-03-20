Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε απόψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ στην επίτευξη των στόχων τους στο Ιράν, καθώς εξετάζουν τον σταδιακό περιορισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Κάλεσε παράλληλα τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ να αναλάβουν τη φύλαξη και την αστυνόμευσή τους. «Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά δεν θα χρειαστεί, από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Τραμπ στο Truth Social έχει ως εξής:



«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν:

Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς. Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν. Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων. Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί. Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».