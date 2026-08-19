Αλλάζει γραμμή η Ισπανία: Ανοίγει τον δρόμο για 500 ανήλικους μετανάστες από τη Θέουτα

Σε αλλαγή στάσης προχώρησε η κυβέρνηση της Ισπανίας, ανακοινώνοντας ότι περίπου 500 ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες από τη Θέουτα θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις ότι όσοι εισέρχονται παράτυπα στον ισπανικό θύλακα θα επιστρέφονται στο Μαρόκο, σύμφωνα με τον Guardian.



Η απόφαση αφορά παιδιά που παραμένουν στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στις 30 Ιουλίου. Εκτιμάται ότι περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν τότε στην ισπανική επικράτεια, με τους περισσότερους να έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.



Ωστόσο, η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι το κράτος έχει υποχρέωση προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι να ενηλικιωθούν. Έτσι, εκατοντάδες παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα, αρκετά από αυτά χωρίς σταθερή στέγαση και βασιζόμενα στη βοήθεια των κατοίκων.

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Η μεταφορά των ανηλίκων στην ηπειρωτική Ισπανία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Αρκετές περιφέρειες που διοικούνται από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) σε συνεργασία με το ακροδεξιό Vox εμφανίζονται απρόθυμες να αναλάβουν το ποσοστό των παιδιών που τους αναλογεί.



Για να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις, το ισπανικό υπουργείο Νεολαίας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Θέουτα, επεξεργάζεται έκτακτο σχέδιο. Σύμφωνα με αυτό, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς προστασίας ανηλίκων θα αναλάβουν τους πιο ευάλωτους, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια, χωρίς να μεταφερθεί η κηδεμονία τους στις περιφερειακές κυβερνήσεις.



Ο υφυπουργός αρμόδιος για τα παιδιά, Ρουμπέν Πέρεθ Κορέα, βρίσκεται στη Θέουτα από την Κυριακή, προσπαθώντας να βρει λύση για τα εκατοντάδες παιδιά που παραμένουν στους δρόμους.

Αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Η ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης ήρθε λίγες ώρες μετά από δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι μετανάστες που παραμένουν στη Θέουτα θα πρέπει να επιστραφούν στο Μαρόκο.



Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για τις εσωτερικές υποθέσεις, Μάρκους Λάμερτ, διευκρίνισε ότι η υποχρέωση επιστροφής αφορά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους.



Την ίδια θέση υιοθέτησε και το Λαϊκό Κόμμα. Ο Χουάν Μπράβο, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος για οικονομικά ζητήματα, υποστήριξε ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.



«Αν το Μαρόκο έχει ζητήσει την επιστροφή των παιδιών και η Ευρώπη λέει ότι όλοι οι παράτυποι μετανάστες πρέπει να επιστραφούν, είτε είναι παιδιά είτε όχι, τι άλλο χρειάζεται η κυβέρνηση;» δήλωσε.

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Η αντιπαράθεση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στην ισπανική νομοθεσία.



Έτσι, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισπανικοί κανόνες που προβλέπουν την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το κράτος.



Τα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Ένταξης και Μετανάστευσης δείχνουν ότι τον περασμένο Μάρτιο 21.104 άτομα ηλικίας 16 έως 23 ετών βρίσκονταν υπό κρατική προστασία, ενώ περίπου 3.500 ήταν κάτω των 17 ετών. Περίπου οι μισοί προέρχονταν από το Μαρόκο, ενώ τα κορίτσια αντιπροσώπευαν περίπου το 8% του συνόλου.