Θέουτα: Εκατοντάδες στα σύνορα αναζητούν με φωτογραφίες αγνοούμενους - Ανησυχία για τους ανηλίκους

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέ, κοντά στα σύνορα με την ισπανική Θέουτα κρατώντας φωτογραφίες των αγνοούμενων συγγενών τους και δείχνοντάς τες στους περαστικούς, με την ελπίδα ότι κάποιος θα τους βοηθήσει να τους εντοπίσουν, την στιγμή που λαμβάνει χώρα στην περιοχή μια τεράστια μεταναστευτική κρίση που έχει έρθει στο επίκεντρο της ΕΕ.

Την Τρίτη, ενώ οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ συμμετείχαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη για να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες εντάσεις, η προσοχή στη μαροκινή πλευρά των συνόρων ήταν στραμμένη στον τραγικό αριθμό των νεκρών.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα και άλλοι 11 στο Μαρόκο, ενώ δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Έχω μόνο έναν γιο», είπε η Χαντίτζα, η οποία περίμενε στα σύνορα από το Σάββατο, παρακολουθώντας τους ανθρώπους που επέστρεφαν, μήπως και δει τον 23χρονο γιο της. «Δεν έχω κανένα νέο του· δεν απαντά στο κινητό του», συμπλήρωσε.

Θέουτα: Ανησυχία για τους ανηλίκους

Γενικότερα, όπως περιγράφει ο Guardian, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η τύχη των ασυνόδευτων ανηλίκων. Εκατοντάδες παιδιά παρέμειναν στη Θέουτα χωρίς τους γονείς τους, ενώ οργανώσεις όπως η UNICEF προειδοποίησαν ότι αρκετά βρίσκονταν εκτεθειμένα και χωρίς επαρκή προστασία. Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν φόβους ότι ορισμένοι άνθρωποι επαναπροωθήθηκαν χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

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Παράλληλα, ξέσπασε έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια της μαζικής μετακίνησης. Η Ισπανία άφησε να εννοηθεί ότι οι μαροκινές αρχές επέτρεψαν ή ενθάρρυναν τη διέλευση, ενώ το Μαρόκο αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι τεράστιοι αριθμοί μεταναστών ήταν αδύνατο να ελεγχθούν. Το Ραμπάτ απέδωσε το φαινόμενο κυρίως στη διάδοση παραπληροφόρησης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ισπανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για την έκταση του γεγονότος.

Η κρίση στη Θέουτα ανέδειξε τόσο τις δυσκολίες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών όσο και τις βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές αιτίες που ωθούν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οικογένειες που αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους, νέοι που αναζητούν καλύτερες προοπτικές και παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον.

Το viral στιγμιότυπο με τον 12χρονο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης που περιγράφεται αποτελεί το viral στιγμιότυπο με τον 12χρονο από το Μαρόκο. Ο ανήλικος απεικονίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να εκλιπαρεί αξιωματικό του στρατού να μην τον στείλουν πίσω στη χώρα του.

Ειδικότερα, λίγο πριν φτάσουν στα σύνορα, ο αντισυνταγματάρχης του ισπανικού στρατού διέκοψε το push back και παρέδωσε τον ανήλικο στην Ισπανική Πολιτοφυλακή, λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, αλλά και τον μέσων ενημέρωσης που βρίσκονταν στο σημείο.

Spanish soldiers in Ceuta were filmed escorting a 12-year-old unaccompanied Moroccan boy who cried and pleaded not to be sent back to the country. pic.twitter.com/zuQf5kN9qe — The Independent (@Independent) August 4, 2026



