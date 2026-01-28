Amazon: Οι φόβοι για την AI επιβεβαιώνονται - «Τσεκούρι» για 16.000 εργαζόμενους

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη (28/1) ότι θα προχωρήσει σε 16.000 απολύσεις εργαζομένων της παγκοσμίως, στο πλαίσιο τoυ δεύτερου μεγάλου κύματος απολύσεων στην εταιρεία σε διάστημα τριών μηνών, ενώ επεκτείνει την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδίαζε μια δεύτερη σειρά απολύσεων ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου για τη μείωση περίπου 30.000 θέσεων εργασίας.

Αυτές οι «εκκαθαρίσεις» αναμένεται να επηρεάσουν τους εργαζόμενους στα τμήματα Amazon Web Services, λιανικής πώλησης, Prime Video και ανθρώπινου δυναμικού.

Amazon: «Εξυγίανση» βαφτίζει την εργασιακή λαιμητόμο

Η εταιρεία προχώρησε σε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας για υπαλλήλους γραφείου στα τέλη Οκτωβρίου, με τον CEO Andy Jassy να τονίζει την ανάγκη της εταιρείας να εξαλείψει την υπερβολική γραφειοκρατία, μειώνοντας τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας υπογραμμίζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη δυναμική του εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις.

Οι 30.000 θέσεις εργασίας θα αντιπροσωπεύουν συνολικά ένα μικρό μέρος των 1,58 εκατομμυρίων υπαλλήλων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% του εταιρικού της εργατικού δυναμικού. Η πλειονότητα των εργαζομένων της απασχολείται σε κέντρα διανομής και αποθήκες.

