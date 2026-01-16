Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα (16/1) σε σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και τρένου στο Αμβούργο της Γερμανίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

«Όλα τα θύματα βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο τη στιγμή του ατυχήματος», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο AFP.

Ο οδηγός του λεωφορείου βρίσκεται σε «ζωτική κατάσταση», ενώ δύο άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και έξι ελαφρά, πρόσθεσε.

Αμβούργο: Δύσκολος ο απεγκλωβισμός του οδηγού

Ο οδηγός του λεωφορείου ήταν «ο τελευταίος που απεγκλωβίστηκε, καθώς είχε παγιδευτεί» στα συντρίμμια, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Το ατύχημα συνέβη σε μια βιομηχανική περιοχή της λιμενικής πόλης. Η αστυνομία ανέφερε σε δήλωσή της ότι το ατύχημα συνέβη σε μια ανοιχτή διάβαση, προσθέτοντας ότι «η αιτία της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη σαφής».

Το θύμα «υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο του ατυχήματος», ανέφερε η αστυνομία.

Μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν και αστυνομικοί της εγκληματολογικής για να βοηθήσουν στην έρευνα.