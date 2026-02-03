Αμβούργο: Σύλληψη Έλληνα για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του Γερμανικού Ναυτικού

Η Εισαγγελία του Αμβούργου ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη σύλληψη ενός Ρουμάνου στη Γερμανία και ενός Έλληνα στην Ελλάδα, για απόπειρα δολιοφθοράς σε βάρος πλοίων του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία στάθμευαν στο Αμβούργο.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 37χρονος Ρουμάνος και ο 54χρονος Έλληνας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (EUIC), εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου το 2025.

Η απόπειρα δολιοφθοράς περιλαμβάνει, σύμφωνα με Eurojust, «τη ρίψη πάνω από 20 κιλών μεταλλικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρων, αφαίρεση των καπακιών των δεξαμενών καυσίμου, διάτρηση των γραμμών γλυκού νερού και απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας».

Η δολιοφθορά εντοπίστηκε μόνο κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της κορβέτας «Emden» πριν σαλπάρει για το Κίελο στα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι παρεμβάσεις στο σκάφος «θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε σημαντική ζημιά ή στην καθυστερημένη αναχώρησή του, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του στρατού».

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία και στη Ρουμανία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα στοχεύει επίσης να προσδιορίσει για λογαριασμό τίνος πιθανόν ενεργούσαν οι συλληφθέντες. Η κορβέτα «Emden» είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε θαλάσσια επιτήρηση στη Βαλτική Θάλασσα.