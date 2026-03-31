Αμέλεια ή εξαπάτηση; Κλινική εξωσωματικής στα Κατεχόμενα έδινε λάθος σπέρμα - Πώς δύο Βρετανίδες το κατάλαβαν

Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC δείχνει ότι κλινική για εξωσωματική στα Κατεχόμενα, χορηγούσε λάθος σπέρμα ή ωάρια κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια Βρετανίδα που με τη σύντροφό της που απέκτησε δύο παιδιά μέσω εξωσωματικής στην εν λόγω κλινική, διαπίστωσε από τους πρώτους μήνες γέννησης ότι «κάτι δεν πάει καλά», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δύο γυναίκες χρησιμοποίησαν τα δικά τους ωάρια και επέλεξαν προσεκτικά έναν ανώνυμο, υγιή δότη σπέρματος. Είπαν στην κλινική που παρήγγειλε το σπέρμα για αυτές ότι ήταν σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος δότης και για τα δύο μωρά - ώστε τα παιδιά τους να είναι βιολογικά συγγενικά.

Η Μπεθ και η Λόρα, από τους πρώτους μήνες κατάλαβαν ότι έχει γίνει λάθος και μετά από μια δεκαετία ανησυχίας, αποφάσισαν ότι τα παιδιά τους έπρεπε να κάνουν τεστ DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κανένα από τα δύο παιδιά δεν είχε σχέση με τον δότη σπέρματος που είχαν επιλέξει οι γονείς του.

Γιατί οι Βρετανοί διαλέγουν κλινικές στα Κατεχόμενα

Το βρετανικό μέσο συνομίλησε με επτά οικογένειες που πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν λάθος δότες σπέρματος ή ωαρίων κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Όλες οι περιπτώσεις συνδέονται με κλινικές στα Κατεχόμενα, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Βρετανούς που αναζητούν θεραπεία γονιμότητας στο εξωτερικό, λένε οι ειδικοί.

Αυτό γιατί, κλινικές υπόκεινται σε χαλαρή ρύθμιση και υπόσχονται χαμηλές τιμές και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Πώς δύο γυναίκες κατάλαβαν από τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους την απάτη της κλινικής

Το παράδειγμα της Μπεθ και της Λόρας είναι χαρακτηριστικό. Επέλεξαν το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στα Κατεχόμενα και η υπεύθυνη της κλινικής τότε είχε πει ότι μπορούσε να εισάγει κατεψυγμένο σπέρμα από τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο στη Δανία.

Το ζευγάρι εντυπωσιάστηκε, λένε, από το εύρος των ανώνυμων δοτών που είχαν υποβληθεί σε «ολοκληρωμένους ελέγχους υγείας» και ψυχολογικές εξετάσεις.

Τους προσέλκυσε το προφίλ ενός δότη που αναφέρεται ως «Φιν» - ένας Δανός που περιέγραφε τον εαυτό του ως ένα υγιές και σε φόρμα άτομο που σπάνια έπινε και δεν κάπνιζε ποτέ.

Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που είδαν, ο Φιν ανέφερε ότι το κίνητρό του για τη δωρεά σπέρματος ήταν να «φέρει ζωή και ευτυχία στους άλλους».

Οι δύο γυναίκες πιάστηκαν από αυτό και προχώρησαν στην διαδικασία. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα βρετανικά χαρακτηριστικά μοιάζουν με τα σκανδιναβικά με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τα ανοιχτόχρωμα μάτια, σκέφτηκαν ότι ο «Φιν» θα είναι η τέλεια επιλογή.

Όταν το ζευγάρι ήθελε ένα δεύτερο παιδί, απευθύνθηκαν ξανά στην ίδια ομάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης και ρώτησαν αν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ξανά τον ίδιο δότη.

Οι δύο γυναίκες ήθελαν να μεγαλώσουν με ειλικρίνεια τα παιδιά τους αλλά και να μεγαλώσουν ξέροντας ότι ο «πατέρας τους» (δότης σπέρματος) είναι Δανός.

«Και τα δύο παιδιά περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως 'μισούς Δανούς'», δήλωσε η μητέρα χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το ένα παιδί είχε σκούρα μάτια, μαλλιά και διαφορετικό δέρμα. Αυτό ώθησε στο να κάνουν τεστ DNA και να ανακαλύψουν ότι τα δύο παιδιά προέρχονταν από διαφορετικούς δότες σπέρματος και δεν ήταν βιολογικά συγγενικά μεταξύ τους.

«Από το να έχουμε αυτό το ωραίο προφίλ του δότη Φιν και να νιώθουμε ότι γνωρίζαμε το οικογενειακό ιστορικό και το ιστορικό υγείας, περάσαμε στο να μην έχουμε τίποτα», λέει η Μπεθ.

'Έκτοτε προσπάθησαν καιρό να βρουν ερωτήματα. Τους είπαν ότι το αίτημά τους για τον ίδιο δότη δεν είχε περάσει. Ωστόσο, διαβεβαίωσαν ότι τα δύο παιδιά λένε ότι ό,τι και να ισχύει «είναι και θα είναι οικογένεια».

Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί

Ένας κορυφαίος ειδικός στην εγκληματολογική γενετική, ο οποίος έχει αναλύσει όλες τις εξετάσεις της οικογένειας, είπε στο BBC, ότι είναι απίθανο κάποιο από τα δύο παιδιά να είναι βιολογικά συγγενές με τον δότη Φιν.

Ένα ευρύ φάσμα ειδικών γονιμότητας από όλη την Ευρώπη δήλωσαν ότι η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος ένας λάθος δότης μία φορά κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης ήταν σπάνια.

Ωστόσο, το να συμβεί ένα σφάλμα αυτού του μεγέθους περισσότερες από μία φορές που να αφορά την ίδια ιατρική ομάδα θα μπορούσε να υποδηλώνει «αμέλεια» ή ακόμα και «εξαπάτηση», κατέληξαν οι ειδικοί.

