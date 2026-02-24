Γυναίκα στη Βρετανία, έγινε η που γέννησε το μωρό της, έπειτα από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για τη σύγχρονη ιατρική.

Η Γκρέις Μπελ, η οποία γεννήθηκε χωρίς μήτρα, έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι, τον Χιούγκο Ρίτσαρντ Νόρμαν Πάουελ, με καισαρική τομή στο Νοσοκομείο Queen Charlotte’s and Chelsea τον Δεκέμβριο του 2025.

Είναι η δεύτερη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννά μετά από μεταμόσχευση μήτρας και η πρώτη μετά από μεταμόσχευση από νεκρή δότρια.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τη δότριά μου και την οικογένειά της. Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους σε έναν εντελώς άγνωστο είναι ο λόγος που μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου να γίνω μητέρα», είπε η Μπελ.

«Ελπίζω να ξέρουν ότι το παιδί μου θα γνωρίζει πάντα το απίστευτο χάρισμά τους και το θαύμα που το έφερε σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε.

Βρετανία: Πώς έγινε η μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Βρετανικής Ερευνητικής Μελέτης για τη Μεταμόσχευση της Μήτρας (INSITU), ενός εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Womb Transplant UK.

Οι γονείς της δότριας εξέφρασαν «τεράστια υπερηφάνεια για την κληρονομιά» που αφήνει πίσω της η κόρη τους. «Μέσω της δωρεάς οργάνων, έχει δώσει σε άλλες οικογένειες το πολύτιμο δώρο του χρόνου, της ελπίδας, της θεραπείας και τώρα της ζωής».

Μετά τη μεταμόσχευση, η Μπελ υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορά στην Κλινική Γονιμότητας Lister στο Λονδίνο, πριν παρακολουθηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Ο καθηγητής Richard Smith, ο οποίος είναι συν-ηγέτης της βρετανικής ερευνητικής ομάδας για τη μεταμόσχευση μήτρας, δήλωσε: «Είμαι τόσο χαρούμενος για την Grace, τον Steve και την οικογένειά τους. Ήταν απλά υπέροχο που ήμουν εκεί στη γέννηση και που είδαμε το μωρό να έρχεται στον κόσμο, μετά το ταξίδι μας με αυτήν την οικογένεια και τα πολλά χρόνια έρευνας που μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή».

«Αυτό κατέστη δυνατό μόνο χάρη στη γενναιοδωρία της οικογένειας των δωρητών που αποφάσισε να κάνει δωρεά, μετά την τραγική απώλεια της κόρης τους. Αυτή η απόφαση οδήγησε τελικά στη γέννηση ενός υγιούς αγοριού. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτούς, καθώς και σε κάθε οικογένεια που έχει υποστηρίξει το πρόγραμμά μας μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

