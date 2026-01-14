Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως όλα δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε επέμβαση, αν και το εύρος και το χρονοδιάγραμμα της ενέργειας παραμένουν ασαφή.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος, μετά τις δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης από την Ουάσιγκτον.

Καθώς η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να καταστείλει τη σοβαρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη προσπαθεί να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν προληπτικά προσωπικό από βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, λόγω της αυξημένης έντασης.

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμια ανησυχία: Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από κρίσιμες βάσεις - Τι σηματοδοτεί η κίνηση

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι η μείωση προσωπικού στη βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, γίνεται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις». Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε ορισμένα στελέχη δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν από τη βάση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις μαζικής απομάκρυνσης στρατευμάτων, όπως είχε συμβεί λίγες ώρες πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου, σύμφωνα με αναφορές, χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Οι ταραχές, που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες λόγω της δραματικής οικονομικής κατάστασης και κλιμακώθηκαν ραγδαία, χαρακτηρίζονται τόσο από το Ιράν όσο και από δυτικές χώρες ως οι πιο βίαιες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για περισσότερους από 2.000 νεκρούς, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον αριθμό πάνω από τους 2.600. «Το Ιράν δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει τέτοιας έκτασης καταστροφή», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αποδίδοντας την ευθύνη σε ξένους εχθρούς. Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε τα γεγονότα «τη σφοδρότερη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε ομάδες που χαρακτηρίζουν «ένοπλους τρομοκράτες».