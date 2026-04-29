Αμετάκλητος ο Τραμπ: Απέρριψε την πρόταση του Ιράν και επιμένει σε ναυτικό αποκλεισμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Channel 12, ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, μέχρι το καθεστώς να πει το «ναι» σε μια συμφωνία που θα σέβεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ουσιαστικά σημαίνουν την απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία προέβλεπε συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε πρώτη φάση, με τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα να μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατήγγειλε την Τεχεράνη αναφορικά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα και την αδυναμία να υπογράψουν μία σχετική συμφωνία και τους καλεί να σκεφτούν πιο έξυπνα.

«Το Ιράν δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να φερθούν έξυπνα σύντομα!» έγραψε, ειδικότερα.

Η ανάρτησή του, συνοδεύεται από μια εικόνα AI, στην οποία απεικονίζεται με μαύρο κοστούμι, γυαλιά και κρατώντας αυτόματο όπλο, ενώ στο φόντο υπάρχουν πολλαπλές εκρήξεις.

Η εικόνα μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς είναι δεδομένο πως θέλει να αποτέλεσε φόβητρο στην άλλη πλευρά.

Τέλος, ο Τραμπ συμπληρώνει την καθόλα απειλητική ανάρτηση με μία επανάληψη της φράσης: «Τέρμα το καλό παιδί».