Το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ: Από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα με τα πόδια στο κάθισμα

Η Μέγκαν Μάρκλ εμφανίστηκε να βιντεοσκοπεί τον εαυτό της, μέσα στο αυτοκίνητο με τα πόδια της πάνω στο κάθισμα ενώ διέσχιζε το Παρίσι, λίγα μόλις λεπτά από τη σήραγγα Pont d'Alma, όπου έχασε τη ζωή της η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μητέρα του συζύγου της Χάρι.

Η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο απεικονίζεται να ταξιδεύει στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου. Στο βίντεο, είχε τα πόδια της στο κάθισμα και στη συνέχεια έδειξε έξω από το παράθυρο τα αξιοθέατα, τα οποία ήταν οι γέφυρες που βρίσκονται στον εμβληματικό ποταμό Σηκουάνα, όπως η Γέφυρα Αλεξάνδρου Γ΄ και η Γέφυρα των Απομάχων.

Η Μέγκαν βρίσκεται στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας, όπως αναφέρει η Mirror, και στο βίντεο φαίνεται να κατευθύνεται προς την Pont d'Alma, η οποία βρίσκεται δίπλα στην αντίστοιχη σήραγγα όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο σύντροφός της Ντόντι Φαγιέντ και ο οδηγός Ανρί Πολ πέθαναν τον Αύγουστο του 1997.

Η απροσδόκητη εμφάνισή της στο Παρίσι θεωρείται το πρώτο της ταξίδι στην Ευρώπη από τους Αγώνες Invictus το 2023, όπου παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύζυγός της, Δούκας του Σάσεξ, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

If driving towards Princess Diana’s death scene is a message to Prince William then Meghan Markle is the devil. pic.twitter.com/HBZPSArwrj — Stephanie Sidley (@StephanieSidley) October 5, 2025

Η Μέγκαν βρέθηκε στην επίδειξη μόδας του οίκου Balenciaga, όπου εθεάθη με την πρώην διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άννα Γουίντουρ, την ηθοποιό Αν Χάθαγουεϊ και τον σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης: H πρώην κολλητή της Μέγκαν Μαρκλ που ετοιμάζεται να βγάλει τα πάντα στη φόρα και να την «κάψει»

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς ο θάνατος της μητέρας του είχε βαθιά επίδραση πάνω του. Ο Χάρι είχε εξηγήσει στο βιβλίο του τη στιγμή που ο πατέρας του, νυν βασιλιάς Κάρολος, τον ξύπνησε για να του πει για τον θάνατο της μητέρας του.

'Όταν είχε ερωτηθεί αν έκλαψε όταν έμαθε τα νέα, είπε: «Όχι. Όχι. Δεν έχυσα ούτε ένα δάκρυ εκείνη τη στιγμή. Ήμουν σοκαρισμένος. Δώδεκα ετών. Κάπως έτσι - 7, 7:30 το πρωί, νωρίς. Ο πατέρας σου έρχεται, κάθεται στο κρεβάτι σου, βάζει το χέρι του στο γόνατό σου και σου λέει: "Έγινε ένα ατύχημα". Δεν μπορούσα να το πιστέψω.»

Meghan Markle films herself near Princess Diana Paris crash tunnel with legs on chairhttps://t.co/5T00xfYDX3 pic.twitter.com/Npbq2nMeNq — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) October 6, 2025

Στο βιβλίο, ο Χάρι πρόσθεσε: «Ο μπαμπάς δεν με αγκάλιασε. Δεν ήταν καλός στο να δείχνει συναισθήματα υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά το χέρι του έπεσε για άλλη μια φορά στο γόνατό μου και είπε: «Θα πάνε όλα καλά». Αλλά μετά από αυτό, τίποτα δεν ήταν εντάξει για πολύ καιρό».

Μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, η χώρα βυθίστηκε στο πένθος και ο Χάρι καθώς και ο μεγαλύτερος αδελφός του Γουίλιαμ έπρεπε να κάνουν το καθήκον τους και να σταθούν αξιοπρεπείς παρά το γεγονός πως είχαν μόλις χάσει την μητέρα τους.